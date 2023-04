México: lo golpean a batazos y lo queman vivo por robar dos plantas de brócoli

CIUDAD DE MÉXICO — Un hombre que se metió a un sembradío para robarse un par de tallos de brócoli fue golpeado y quemado vivo por una turba en el centro de México, dijeron fiscales el jueves.

Policías locales lograron sacar al individuo del poblado de San Miguel Tianguistenco, en el estado de Puebla, pero posteriormente falleció a consecuencia de sus heridas.

Gilberto Higuera, fiscal general del estado de Puebla, al oriente de la Ciudad de México, se comprometió a hallar y castigar a los responsables.

“Una persona de origen humilde (pobre), más por necesidad, se introdujo a un lugar, un terreno de cultivo, para tomar un par de brócolis, y eso originó, según la información preliminar que yo tengo, que lo hubieran privado de su libertad, lo hubieran golpeado, lo hubieran quemado”, declaró Higuera.

Julio Huerta, secretario de Gobierno del estado, dijo que aproximadamente 150 lugareños participaron en el linchamiento.

Los primeros reportes indican que algunos golpearon al hombre con un bate de béisbol y otros le rociaron gasolina.

El individuo sólo fue identificado por su primer nombre, Apolonio, de acuerdo con las leyes mexicanas que protegen la identidad de los sospechosos de cometer un delito y de las víctimas.

“Este es un hecho que verdaderamente no se puede dejar pasar... Vamos a proceder contra quienes cometieron este salvaje hecho”, sentenció Higuera.

En México ha habido ataques de este tipo con cierta frecuencia en el pasado.

En 2019, uno de los mayores linchamientos en la memoria reciente en el país ocurrió en otro poblado de Puebla, en el que los habitantes mataron a siete hombres, acusándolos de secuestro.