Transcurridos 16 años asesinato de Walton ‘Pinky’ Sánchez sigue siendo un misterio

Walton “Pinky” Sánchez fue asesinado hace 16 años en Mission y desde entonces su muerte es un misterio que su familia y la policía desean resolver.

"Estamos pidiéndole al público que nos ayude con cualquier información que les parezca insignificante. A lo mejor para ellos parezca insignificante, pero para nosotros es de mucho valor. necesitamos capturar a la persona que le quitó la vida a Pinky", expresó Jorge Rodríguez, portavoz de la Policía de Mission, con motivo del aniversario de este homicidio.

A Pinky le dispararon el martes, 23 de diciembre de 2008, aproximadamente a las 8:50 PM. A esa hora el Departamento de Policía de Mission recibió una llamada al 911 alertando sobre el crimen, ocurrido a sangre sangre fría cerca de la avenida Jo Anna y la calle 22, en Mission.

Cuando lo asesinaron, "Pinky” sólo tenía 48 años y desde entonces el caso permanece abierto y bajo investigación por parte de las autoridades.

Para Elizabeth Garza, hermana de Pinky, ha sido muy duro. "El era una persona buena, no era malo. No le debía a nadie. No era rico", señala.

“Yo quisiera la justicia de mi hermano que, sí encuentren a los que lo mataron, no me lo van a traer para atrás. Pero siquiera van a hacer que ese cobarde no va a estar haciéndole daño a otra persona”, indicó Elizabeth durante una entrevista con Telemundo 40 en febrero de 2024.

Mientras este caso siga abierto la Policía de Mission y la familia de Pinky continuarán pidiendo ayuda de la comunidad para esclarecerlo.

Si usted tiene alguna pista de el o los presuntos responsables de la muerte de Walton “Pinky” Sánchez llame anónimamente a la Línea de Alto al Crimen de Mission al (956) 581-8477.

