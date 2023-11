Armas confiscadas: titánico esfuerzo para que no caigan en manos equivocadas

En años recientes el tráfico de armas de México hacia Estados Unidos ha recibido amplia atención pública. Pero igual existen armas que se mueven en dirección opuesta y terminan en manos de organizaciones criminales mexicanas.

Actualmente las autoridades toman medidas para interceptar en varios frentes para desmantelas las redes dedicadas al tráfico de armas, las que son un peligro en las manos equivocadas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

En México los carteles de la droga obtienen la mayor parte de su armamento, desde pistolas hasta armas de alto alcance, de Estados Unidos.

Para contrarrestar el tráfico de armas hacia territorio mexicano agencias federales estadounidenses lanzaron la operación “Sin Rastro”.. “Operación sin Rastro es una colaboración federal entre HSI, CBP, ATF y el gobierno mexicano”, explica Craig Larrabee, agente especial a cargo de HSI.

Un esfuerzo entre varias agencias estadounidenses y del gobierno mexicano enfocado en la compra ilegal, transportación y distribución de armas, sus componentes y municiones. Operación que ha dado resultados, especialmente en la frontera sur de Texas.

“La Oficina de Campo de Laredo, desde Brownsville a Del Río ha confiscado 620 armas y más de 75,000 balas”. indicó Eugene Crawford, director de operaciones de CBP en Laredo.

“Nosotros tenemos tecnología para hacer esas revisiones. Normalmente podemos escanear los vehículos que van hacia México. También (tenemos) tecnología para escanear el equipaje que las personas llevan”, explica Paul del Rincón, subdirector de CBP en Laredo.

Recientemente, agencias federales se reunieron para resaltar el éxito de la operación. “El año pasado y antepasado combinados, no terminamos con los decomisos que llevamos este año”, añade del Rincón.

Aunado a la operación “Sin Rastro” se lanzó también la operación “Hacia el Sur”, destinada a combatir el tráfico de armamento hacia México.

“Hemos recuperado 2,115 armas en el año fiscal 2023. Eso incluye, no solo pistolas y rifles. También incluye ametralladoras y sus convertidores, lo que es un creciente problema ahora. Son los dispositivos que pueden adherirse a las armas convirtiéndolas en automáticas”, asegura Robert Topper, agente especial a cargo de ATF.

Pero ¿de donde provienen las armas confiscadas por ATF?

“Hemos encontrado armas ingresando al mercado ilegal. En San Antonio, Houston, y Austin. En robo a vehículos”, dice Topper.

Este año unas 1,800 armas de fuego fueron reportadas robadas en San Antonio, por ejemplo. “Y esas armas se quedan en San Antonio y son utilizadas en crímenes violentos o son ingresadas ilegalmente a México”, explica Topper.

“Cuando hay armas decomisadas en México, en balaceras, ellos nos pasan el número de serie y ahí podemos saber de dónde vienen las armas, cuándo se compraron y cuándo se usaron en un crimen”, indica Mauro López, agente a cargo de HSI en Laredo.

“No sabemos a dónde van, en manos de quien van a terminar. Se sospecha obviamente que son armas que el cártel mandó traer”, dice Del Rincón.

El buró de Aduanas y Protección Fronteriza cuenta con avanzada tecnología y personal, pero otra acción implementada por el gobierno de Estados Unidos para combatir el tráfico de armas en la frontera ha sido la “Operación sin Rastro” mediante la cual se identifican, persiguen, incautan e investigan los métodos de financiación, transporte y comunicación utilizados por las redes del tráfico de armas.

En los puertos de entrada se utiliza tecnología avanzada, unidades especializadas para interceptar armas de fuego.

“Sí se ha visto el arma de alto calibre, la AR-15 o la AK-47. Se han visto en los puertos de Hidalgo y Brownsville, ellos han tenido muy buen éxito en los decomisos de armas que iban hacia México”, relata del Rincón.

Unas 4 mil armas fueron confiscadas por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza en el año fiscal 2023 desde Brownsville hasta Del Río pese a que los traficantes se han vuelto más astutos.

“Iban en estufas, en microondas, en trozos de carne, en pedazos de brisket llevaban una pistola. Nos ha tocado ver pistolas y armas de fuego en botes de pintura, en botes sellados, en compresoras de aire”, dice Del Rincón.

Y entre los puertos de entrada, los agentes de la Patrulla Fronteriza se unen a la lucha. “Trabajamos en conjunto con los oficiales de los puertos de entrada. Siempre colaboramos. Ellos son puentes y nosotros somos todo alrededor del puente y las áreas donde no están presentes”, afirma Andrés García, agente de la Patrulla Fronteriza en el sector RGV.

También han encontrado armas y municiones de todo calibre. “En la ciudad de Roma y Río Grande City se han encontrado armas en ciertos puntos de entrada. La isla de Fronton, cerca de la ciudad de Roma, es dónde se ha visto últimamente que se han encontrado armas ahí”, añade García.

Y mientras México presiona al gobierno de Biden para que tome más medias a fin de detener el contrabando de armas, autoridades de Estados Unidos dicen que las leyes facilitan su compra y reventa.

“Aquí en Estados Unidos no es ilegal comprar armas, cualquier persona que sea ciudadana americana o no tenga antecedentes penales, puede comprar armas. Cuando se hace ilegal es cuando esas personas prestan su nombre para venderlas por qué no son para ellos, o cuando compran muchas armas y tratan de cruzarlas para México”.