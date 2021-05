Sentencian a Sylvia Atkinson, exmiembro de la mesa directiva de BISD

BROWNSVILLE, Texas - Sylvia P. Atkinson, exvicepresidenta de la mesa directiva del distrito escolar de Brownsville, fue sentenciada este miércoles a 80 meses (ó seis años y medio) en prisión.

Luego de esos seis años y medio, deberá pagar una multa de $35,000 y estar tres años bajo libertad supervisada.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Atkinson, de 49 años, fue encontrada culpable de todos los cargos que enfrenta en noviembre de 2020. Su sentencia había sido programada para el 9 de febrero de 2021, luego fue pospuesta para abril y nuevamente pospuesta para mayo.

La exmiembro de la mesa directiva de Brownsville ISD fue hallada culpable de un cargo de conspiración, un cargo de soborno relacionado a programas federales y seis cargos de violación al Acta de Viaje.

Cabe señalar que el juicio de Atkinson había comenzando el lunes, 26 de octubre de 2020. Atkinson había solicitado un nuevo juicio, pero la moción fue negada por un juez federal.

Un jurado encontró a Sylvia Atkinson culpable de soborno a programas que reciben fondos federales, y de violación al acta de viaje.

En el segundo día de juicio, un informante de FBI había testificado que grabó conversaciones de ella y afirmó ser testigo de cómo Atkinson utilizó su posición en los distritos escolares para solicitar sobornos.

Antes de los argumentos finales, en la corte se informó que Laura Pérez-Reyes, ganadora proyectada al puesto de secretaria de distrito del condado Cameron, quiso que Atkinson interviniera en su apoyo en las elecciones del distrito escolar luego de que se lanzara como candidata a ese puesto de secretaria.

Atkinson, quien fue también asistente de superintendente para el distrito escolar de Rio Hondo y directora ejecutiva de programas de preparatorias, había sido arrestada por agentes del FBI cuando estaba llegando a una junta de la mesa directiva el 10 de diciembre de 2019.

El juez Fernando Rodríguez Jr. estuvo a cargo del caso luego de que el juez de distrito Rolando Olvera Jr. abandonara el proceso judicial de Atkinson sin expresar motivo alguno.

Como fue reportado, la Oficina del Fiscal del condado Cameron solicitó la remoción de Atkinson de su puesto en el distrito escolar de Brownsville.

La razón de su petición vino a raíz de las acusaciones en contra de Atkinson, que incluye: aceptar sobornos, aceptar regalos no autorizados y no reportar regalos recibidos.

Conforme al fiscal Luis V. Sáenz, su oficina esperaba que la petición para remover a Atkinson de su cargo fuera hecha por un ciudadano. No obstante, al no ver acción ciudadana decidió "no esperar más" e interponer la petición, según el fiscal Sáenz.

Por su parte, el distrito escolar de Brownsville había respondido al arresto de Atkinson.

En un comunicado, Alfonso Gutiérrez dijo que "el distrito está al tanto de las acusaciones en contra de un miembro actual de la junta" y que se ponen a disposición para "cooperar con las agencias de aplicación de la ley en cualquier investigación."

Conforme a la denuncia criminal, Atkinson habría trabajado en un esquema de soborno a vendedores buscando obtener contratos tanto con el distrito escolar de Brownsville cpmo el distrito escolar de Rio Hondo.

Los contratos incluían el proveer varios servicios y bienes a los distritos escolares, incluyendo tabletas, servicios de teleconferencia y de tutorías. En el año 2018, Atkinson presuntamente solicitó y obtuvo $10,000 de soborno de un agente encubierto relacionado a un equipo de película que estaba buscando utilizar las instalaciones del distrito escolar de Brownsville para grabar una película de Hollywood.