Proyectos de ley amenazan derechos de artistas drag, sus espectáculos y la comunidad LGBTQ

Más de 70 proyectos de ley amenazan los derechos de la comunidad LGBTQ en el estado de Texas. Unos apuntan contra la reafirmación de género, mientras que otras normas pretenden criminalizar a los artistas drag y “censurar” estos espectáculos.

Eric Reyna, quien se transforma en “Brooklyn Mars", es una de las más de 70 drag queens del Valle del Río Grande que demuestran su talento en los diferentes escenarios de bares de la comunidad LGBTQ. “Hay muchos diferentes tipos de drag y muchas diferentes personas que hacen drag, que yo siento que hay algo para todos cuando vas a ver un drag show”, explica Reyna. El lleva seis años haciendo este tipo de espectáculo que requiere mucho dinero y trabajo.

Ahora un proyecto de ley amenaza su arte y el de otras artistas del drag. “No me gusta que la gente que no sabe lo que es drag nos juzga muy fuerte antes de conocernos o de hablar con nosotros” opina Reyna. Una vez más la comunidad LGBTQ en Texas se ve amenazada, esta vez el Proyecto de Ley HB 708 pretende restringir los espectáculos de drag identificándolos como un “negocio de orientación sexual” y poniéndolos en la misma categoría que los clubes de striptease y las tiendas de pornografía.

“Drag, para empezar, es un arte. No hay una manera de cómo hacerlo, hay miles. Para cada persona es algo muy importante y único”, explica Héctor Eduardo Ruiz, presidente de South Texas Equality Project, también conocido como S.T.E.P., un proyecto que brinda apoyo a personas trangénero y defiende los derechos de la comunidad LGBTQ.

Según el proyecto de ley presentado por el representante estatal republicano Matt Shaheen, los espectáculos de drag serían definidos como “una actuación en la que un artista exhibe una identidad de género que es diferente al género asignado al nacer usando ropa, maquillaje u otros distintivos físicos mientras canta o sincroniza los labios, baila o actúa de otra manera ante una audiencia para el entretenimiento”.

"En sí, el proyecto de ley criminalizaría los espectáculos de drag, lo que genera indignación", dice Ruiz. “Si se pasa y se hace ley, afectaría a todos. Afectaría a los que hacen drag porque en este momento hay pocas oportunidades para ellos para poder enseñar su arte. No existen muchos escenarios donde ellos pueden hacer esto. También para las personas que tienen negocios. Muchos bares o negocios tendrían que cerrar sus puertas para estos shows y para la comunidad LGBTQ en general”, añade.

Dueños de negocios, activistas y artistas Drag afirman que esta propuesta de ley no es más que un ataque frontal contra la comunidad LGBTQ. “Muchos de estos artistas así es como viven (se ganan la vida)”, explica Christopher Rangel, director de operaciones del bar “Monarkas”, centro nocturno en McAllen que recientemente abrió sus puertas a la comunidad LGBTQ y brinda un espacio a artistas drag.

“Sabiendo que estos “performers” lo han hecho por años y que luego venga alguien y les arrebate el sueño, o les arrebate su trabajo o su vida, no están poniendo atención en cómo les está afectando. Sabiendo que un día vas a ir a uno de estos bares y no vas a encontrar este tipo de entretenimiento, no va a ser lo mismo. Nos va a afectar como negocio y nos va a afectar en cómo podernos expresar”, opina Rangel.

El proyecto de ley que está por debatirse en Austin, cuenta con el respaldo de otros tres legisladores conservadores republicanos además de Shaheen, quienes también presentaron medidas similares. Se trata de Nate Schatzline, Jared Patterson y Bryan Hughes.

