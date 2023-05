Precaución con aplicaciones de citas que buscando el amor se puede encontrar la muerte

Buscar el amor en aplicaciones de citas puede ser un arma de doble filo. Aunque sí hay personas que han encontrado a su media naranja, otras desafortunadamente han encontrado la muerte.

Los usuarios de aplicaciones han sufrido engaños, estafas y hasta agresiones físicas al utilizar aplicaciones de citas. Además, las recientes muertes de dos hombres al norte de Texas han activado las alarmas.

Por su parte, la policía advierte tener precaución al buscar el amor en línea. "para algunas personas afortunadamente, han salido buenas relaciones y ha habido otras personas que no han contado con la misma suerte”, advierte Jorge Rodríguez, portavoz de la Policía de Mission, Texas.

Tal es el caso de dos hombres, uno de 22 y otro de 55 años, quienes murieron en abril presuntamente a manos de Jer Auntey Bernard Pleasant, de 22 años, a quien conocieron en la popular aplicación de Grindr. Las víctimas se citaron con él sin conocerlo.

Lo cierto es que estas aplicaciones de citas han cambiado la forma en la que nos conectamos y nos enamoramos. Pero “hay que asegurarnos que esta persona sea la persona que realmente es”, explica Rodríguez.

“Mucha gente se conoce en línea, por Facebook, por aplicaciones cómo Tinder, Grindr, etc”, dice César Alexis Villareal, vicepresidente de Fuerza Táctica LGBTQ en Brownsville.

“Cuando llega la oportunidad de conocernos cara a cara, era completamente diferente. Me sentí incómodo. Se hizo pasar por alguien de mi edad. La persona estaba mucho más grande de lo que decía. Después de eso yo me quedé así de que, sabes qué, es el riesgo que uno corre en estas aplicaciones”, añade Villareal.

Fish Navarro, comparte su experiencia en aplicaciones de citas. "Me han acosado en aplicaciones de citas. las personas que he conocido no son quien dicen ser", afirma. "Creo que cuando se trata de estas aplicaciones hay que tener mucho cuidado. No hay que confiar al 100%", añade.

¿Dónde debes citarte con una persona que no conoces?

“De preferencia hacerlo en un lugar público. Puede ser el mall, puede ser el cine, en algún restaurante. Si no quiere ir acompañado, cuando menos informarle a sus familiares o amigos dónde van a estar y llevar algún dispositivo de rastreo. Ahorita existen los Air Tags”.

También se registran engaños, estafas y extorsión. “Los acosos son muy comunes especialmente cuando la persona rechaza a la otra y la otra se engancha con esta persona”, afirma Rodríguez.

“Todos corremos un riesgo al no saber con quién hablamos detrás de la aplicación o del teléfono o algo por el estilo”, dice Villarreal.

Es importante no compartir su locación, su dirección, información financiera, ni su lugar de trabajo. Recuerde que hay personas que crean perfiles falsos o roban la identidad de otros.