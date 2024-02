Piden no entrar en pánico por olor a gas y rechazan áreas estén siendo evacuadas

El fuerte olor a gas que causó gran preocupación entre la comunidad no representa ningún peligro y se pide a las personas que no entren en pánico, aseguró Ricardo Saldaña, el Coordinador de Manejo de Emergencias del Condado de Hidalgo, durante un encuentro con la prensa este jueves.

El funcionario también afirmó que hasta el momento no se está evacuando ningún área ni escuela debido a esta situación. "Estamos trabajado de cerca con los distritos escolares y con el Precinto 3 para informar a la comunidad de cómo va la situación", añadió Saldaña.

Según el funcionario, alrededor de las 6:00 pm del miércoles distintos departamentos de policía comenzaron a recibir llamadas telefónicas denunciando el olor a gas en la zona oeste del Condado Hidalgo. Posteriormente el olor llegó hasta la parte este del Condado Starr hasta Roma, relató Saldaña.

Sin embargo, ya este jueves la parte afectada es el sector suroeste del Condado Hidalgo y al este del Condado Starr, aclaró Saldaña.

Se cree área de la fuga fue localizada

Saldaña afirmó que se cree que el área donde se encuentra la fuga ya fue localizada. Sin embargo, se desconoce cuál es la fuente que está alimentando la fuga. Además, las autoridades ya se encuentran trabajando para resolver el asunto.

A los residentes del Condado Hidalgo Saldaña les pidió que por favor no entraran en pánico por esta situación ya que el gas, según él, no representa peligro para las personas. El funcionario destacó que la fuga de gas no es "significativa".

Sin embargo, esto no significa que las personas que tengan condiciones respiratorias, las personas mayores y los bebés deberían evitar exponerse al olor.

Saldaña señaló que específicamente la fuga se encuentra en el área de McCook, dato que el Departamento de Bomberos y Manejo de Emergencias de Río Grande City ya había adelantado la noche del miércoles a través de su cuenta de Facebook.

¿Qué sucede con las escuelas?

En cuanto a las escuelas, Saldaña dijo que algunas de ellas en La Jolla se han visto impactadas por el olor a gas y que tanto la administración escolar como las enfermeras han atendido la situación. Específicamente mencionó que este jueves en la mañana alrededor de 20 estudiantes y cinco maestros se vieron afectados pero nada significativo.

Lo que ocurrió en las escuelas, añadió Saldaña, fue que el olor logró internarse en los centros educativos a través del aire acondicionado. Si esto ocurriera en su casa la recomendación ofrecida fue que apague el aire acondicionado, abra las ventanas, permita que el área se ventile hasta que desaparezca el olor y cambie el filtro del aire acondicionado.