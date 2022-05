Padre que perdió a hijo al ser apuñalado sin razón aparente quiere justicia

Las heridas en el cuello y brazo de José Eleno Núnez son recientes. Aún no se cumple una semana de la noche en que sin razón aparente él y su hermano, José Ismael, fueron apuñalados. Sin embargo, las cicatrices en su cuerpo quedarán como constante recuerdo de que el 14 de mayo el hijo mayor de la familia Núnez murió.

Aunque el presunto responsable de ocasionar tanto dolor ya fue acusado por esta muerte y enfrenta una fianza de $1.5 millones, para Ismael Núnez, padre de estos hemanos, aún no se ha hecho justicia.

"Yo sé que él tiene familia. El tiene mamá, tiene familiares. Pero para bien de la sociedad esa persona no merece andar afuera en la calle. No tengo nada en contra de sus familiares ni de nadie. Simplemente queremos justicia y esa persona no tiene que andar en la calle", expresó Ismael.

El hombre de quien éel habla es Fernando Ontiveros, de 32 años, que fue acusado de asesinato e intento de asesinato a raíz del esta tragedia que ocurrió en la cuadra 100 de la calle Cedro, en Weslaco.

Durante una reciente conferencia de prensa, el jefe de la Policía de Weslaco, Joel Rivera, explicó que el acusado "tiene problemas de salud mental".

"Nosotros no discutimos con él. No tuvimos problemas. El no más llegó y achuchilló a mi hermano y después siguió conmigo", dijo José Eleno, quien todavía no cree que su hermano mayor murió.