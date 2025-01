Continúan problemas para tamalería Delia’s con nueva demanda de más exempleados

Los problemas legales para la tamalería Delia´s no terminan ya que ahora una nueva demanda fue radicada a principios de este mes contra la fundadora de la empresa Delia Lubín, al igual que contra Sofía Lubin y Lorena Lubin, se desprende de documentos oficiales de la corte.

Además de ellas, el pleito legal incluye a dos personas más identificadas como Alejandro Treviño y Juan Garza. En cuanto a los demandantes, la cifra ahora asciende a 34 exempleados mientras que anteriormente eran solo 26.

La petición para consolidar este nuevo pleito con el anterior fue concedida este martes por el tribunal.

Los demandantes alegan en la nueva demanda que no contaban con la debida autorización para trabajar en Estados Unidos. Sin embargo, les proveyeron documentos falsos para laborar en Delia's.

Además, se indica que no recibieron beneficios del Seguro Social a pesar de que presuntamente se les hicieron las deducciones de rigor, entre otros alegatos.

Esta nueva demanda es consecuencia directa del rechazo, ocurrido en septiembre de 2024, de que se incluyera a Delia Garza en su carácter personal en el pleito anterior que entablaron contra la tamalería Delia's por varias presuntas irregularidades.

La razón para que la enmienda no se aceptada en esa primera demanda fue que la fecha límite para incluir a más personas era el pasado 31 de enero de 2024. Además, el tribunal no encontró una razón de peso que explique por qué la solicitud no se realizó en el tiempo estipulado por ley.

La empresa lleva bastante tiempo en el ojo público tanto por la demanda que enfrenta como por el operativo realizado por agentes del FBI en sus restaurantes.