Juez rechaza incluir a Delia Garza en demanda de exempleados contra la tamalería Delia’s

Los exempleados que demandaron al restaurante Delias no lograron este martes que se incluyera a Delia Garza en su carácter personal en el pleito que entablaron contra la tamalería Delia's por varias presuntas irregularidades.

La razón para que la enmienda no fuera aceptada es que, según se desprende del documento legal, que la fecha límite para incluir a más personas era el pasado 31 de enero, hace ocho meses atrás. Además, el tribunal no encontró una razón de peso que explique por qué la solicitud no se realizó en el tiempo estipulado por ley.

La tamalería Delia's se encuentra en el ojo público desde hace un tiempo cuando el pasado octubre salió a relucir que 26 exempleados demandaron a la empresa por presuntamente haberlos discriminado por razón de edad, estatus migratorio, fraude, robo y amenazas.

Esta demanda fue presentada el 31 de agosto ante la corte 464 del distrito del Condado Hidalgo. Los empleados que demandan supuestamente trabajaron para Delia's entre noviembre de 2000 y mayo de 2023.

Durante este tiempo, aseguran, no fueron tratados con dignidad.

En la demanda se menciona que los dueños del negocio les proporcionaban números de seguro social falsos para luego, al momento de retirarse, amenazarlos con denunciarlos con Inmigración y robarles sus beneficios.

Este caso fue trasladado del Condado Hidalgo a una corte federal en Houston.

Por su parte, los abogados que representan a la empresa rechazaron por escrito las acusaciones contra Delia's.