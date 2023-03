Mientras congresistas realizan audiencia en Pharr miembros de Lupe protestan

Miembros de La Unión Del Pueblo Entero, organización mejor conocida como LUPE, se dieron cita la mañana de este miércoles 15 de marzo frente al South Texas College Regional Center for Public Safety Excellence, ubicado en el 3901 sur de Cage bulevar, en Pharr, para protestar mientras congresistas realizaban un audiencia del subcomité de Seguridad Nacional sobre Seguridad Marítima y del Transporte.

Usualmente este tipo de audiencia congresional se celebra en el Congreso estadounidense, en Washington DC. Sin embargo, en esta ocasión los congresistas decidieron viajar hasta Pharr para llevarla a cabo. Al evento solo acudieron los congresistas republicanos y se puso en entredicho la labor de Alejandro Mayorkas, actual secretario de Seguridad Nacional.

El tema principal de la audiencia es la seguridad fronteriza y entre los deponentes precisamente se encuentra el jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz. Entre los temas discutidos se encuentra el números de personas indocumentadas cruzando la frontera, la cantidad de agentes que se encuentran trabajando y los retos a los que se enfrentan al trabajar en la frontera. Incluso se habló de la cantidad de suicidios cometidos los últimos años por miembros de la Patrulla Fronteriza.

"En solo dos años de que el secretario Mayorkas tomó posesión en DHS, más gente ha entrado en este país que en los 8 años del mandato de Barack Obama y los cuatro años de Trump combinados. Escuchamos a la izquierda que más dinero arreglará el problema, pero el presupuesto no se ha ido, no se disminuyó cuando Mayorkas fue nombrado secretario. De hecho, aumentó. No cortamos repentinamente los números de la Patrulla Fronteriza. Son casi los mismos números de la última administración. Así que el tamaño de la Patrulla Fronteriza no es el problema", expresó el congresista republicano de Tennessee, Mark Green, durante la audiencia.

Mientras todo esto ocurría, a las afueras del edificio los miembros de LUPE expresaban su sentir en torno a la situación migratoria actual. Para ellos la frontera no es un lugar inseguro. Sin embargo, admiten que hay un mayor flujo de migrantes indocumentados pero opinan que hay manera de controlarlos sin necesidad de militarizar la frontera.