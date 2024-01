Madre de Brownsville clama por justicia tras arresto de su niño de 11 años por supuesto comentario

El caso de Timothy Murray, niño de 11 años que estudiaba en el Distrito Escolar de Brownsville cuando fue detenido, ha provocado que su madre no deje de pedir justicia.

Un presunto comentario fue lo que llevó por varios días a este pequeño al Centro de Detención Juvenil de San Benito. Ahora tanto su madre como su abogada han pedido a las autoridades que desistan de los cargos.

Tras la muerte de su padre, Timothy supuestamente molestó a la directora de la escuela primaria Palm Grove, Myrta Garza y lo que aparentemente detonó su detención fue que presuntamente amenazó a Garza, hechos que hasta el momento no se le han comprobado.

"No pienses que la escuela tiene el poder de arrestar a tu hijo por algo que no tienen pruebas", indica Nadia Rincón Amaya, madre de Timothy.

"Así que lo que tenemos es un niño de primaria que fue arrestado, arrastrado y enviado a la cárcel y en confinamiento solitario durante tres días completamente infundado, cero evidencias. Cero investigaciones", explica la abogada Sara Stapleton Barrera, abogada del pequeño.

Aterrado es como ha estado el pequeño Timothy, luego de pasar tres días detenido en el Centro de Detención San Benito. Su abogada asegura que el vivo una injusticia.

"Nuestra posición es que el confinamiento solitario fue completamente ilegal y en contra del protocolo, y fue realmente un shock para la conciencia porque tenemos un niño de 11 años que acaba de perder a su padre, sin su madre, atrapado en su posición donde no tenía idea de lo que estaba pasando, seguro de cuánto tiempo iba a estar allí y aterrorizado", añade la abogada.

"No hubo pruebas. No había nada en su mochila. Los maestros no escucharon nada. El no le grito a la maestra. No le pegó a nadie. Nada más fue porque supuestamente un niño le dijo a la maestra", dijo la madre del menor.

La abogada de Timothy asegura que es inocente y que las autoridades no tienen suficientes evidencias en contra de él y su detención se practicó sin una investigación. Ya que no se llevó a cabo una investigación previa que determinara que había amenazado a la directora.

"Yo dije esto no es legal y voy a pelear por esto. Siento que se dejaron ir en contra de mi hijo. La van a hacer más difícil, Es que no puedes detener a un niño si no tienes pruebas y voy a ir hasta las últimas consecuencias", advierte la madre del menor.

Se estima que el 14 de febrero se le de lectura a los cargos formales al pequeño Timothy.