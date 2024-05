Condenan a prisión al capitán de un barco que se incendió en California, matando a 34 personas

LOS ÁNGELES - Un juez federal condenó el jueves al capitán de un barco de buceo a cuatro años en custodia y tres de libertad supervisada por negligencia criminal después de que 34 personas murieran en un incendio a bordo de la nave.

El incendio del 2 de septiembre de 2019 fue el desastre marítimo más mortífero en la historia reciente de Estados Unidos y provocó cambios en las regulaciones marítimas, reformas del Congreso y varias demandas en curso.

El capitán Jerry Boylan fue declarado culpable de un cargo de mala conducta o negligencia hacia un oficial del barco el año pasado. El cargo es un estatuto anterior a la Guerra Civil conocido coloquialmente como homicidio involuntario de marinero. Fue diseñado para responsabilizar a los capitanes y tripulantes de los barcos de vapor por los desastres marítimos.

La apelación de Boylan continúa. Se enfrentaba a hasta 10 años tras las rejas.

La defensa había pedido al juez que condenara a Boylan a cinco años de libertad condicional, de los cuales tres cumpliría bajo arresto domiciliario.

"Aunque la pérdida de vidas aquí es asombrosa, no puede haber duda de que el señor Boylan no tenía intención de que nadie muriera", escribieron sus abogados en un memorando de sentencia. "De hecho, el señor Boylan vive con gran dolor, remordimiento y trauma como resultado de la muerte de sus pasajeros y tripulación", agregaron.

El Conception estaba anclado frente a la isla Santa Cruz, a 25 millas al sur de Santa Bárbara, California, cuando se incendió antes del amanecer en el último día de una excursión, hundiéndose a menos de 100 pies de la costa.

Un total de 33 pasajeros y un miembro de la tripulación murieron atrapados en un camarote debajo de la cubierta. Entre los muertos se encontraba el marinero, que había conseguido el trabajo de sus sueños; un científico ambiental que realizó investigaciones en la Antártida; una pareja trotamundos; un científico de datos de Singapur; y una familia de tres hermanas, su padre y su esposa.

Boylan fue el primero en abandonar el barco y saltar por la borda. También sobrevivieron cuatro miembros de la tripulación que se unieron a él.

La sentencia del jueves fue el paso final en un proceso tenso que duró casi cinco años y frustró repetidamente a las familias de las víctimas.

En 2020, un gran jurado acusó inicialmente a Boylan de 34 cargos de homicidio involuntario de marinero, lo que significa que podría haber enfrentado un total de 340 años tras las rejas. Los abogados de Boylan argumentaron que las muertes fueron el resultado de un solo incidente y no de delitos separados, por lo que los fiscales obtuvieron una acusación formal sustitutiva acusándolo de un solo cargo.

En 2022, el juez de distrito estadounidense George Wu desestimó la acusación sustitutiva, diciendo que no especificaba que Boylan actuó con negligencia grave. Luego, los fiscales se vieron obligados a comparecer nuevamente ante un gran jurado.

Aunque la causa exacta del incendio a bordo del Conception sigue sin determinarse, los fiscales y la defensa intentaron identificar a los culpables durante el juicio de 10 días del año pasado.

El gobierno dijo que Boylan no colocó la guardia nocturna itinerante requerida y nunca capacitó adecuadamente a su equipo en extinción de incendios. La falta de vigilancia itinerante significó que el fuego pudo extenderse sin ser detectado a lo largo del barco de 75 pies.

Pero los abogados de Boylan intentaron culpar a Glen Fritzler, quien junto con su esposa es propietario de Truth Aquatics Inc., que operaba el Conception y otros dos barcos de buceo, a menudo alrededor de las Islas del Canal de California. Argumentaron que Fritzler era responsable de no capacitar a la tripulación en extinción de incendios y otras medidas de seguridad, además de crear una cultura marítima laxa que llamaron "el estilo Fritzler", en la que ningún capitán que trabajaba para él realizaba una guardia itinerante.

Los Fritzler no han hablado públicamente sobre la tragedia desde una entrevista con un canal de televisión local unos días después del incendio. Sus abogados nunca respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Con la conclusión del caso penal, la atención se centra ahora en varios juicios en curso.

Tres días después del incendio, Truth Aquatics presentó una demanda en virtud de una disposición del derecho marítimo anterior a la Guerra Civil que le permite limitar su responsabilidad al valor de los restos del barco, que fue una pérdida total. La maniobra legal, probada en el tiempo, ha sido empleada con éxito por los propietarios del Titanic y otros buques, y requiere que los Fritzler demuestren que no tuvieron la culpa.

Ese caso está pendiente, así como otros presentados por las familias de las víctimas contra la Guardia Costera por lo que alegan fue una aplicación laxa del requisito de vigilancia itinerante.