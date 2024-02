Madre clama por libertad de hijo con autismo encarcelado presuntamente sin justificación en Condado Hidalgo

Una madre pide que su hijo sea puesto en libertad luego de que fuera arrestado y encarcelado presuntamente sin justificación.

“Mi hijo tiene 26 años, pero con la mentalidad de un niño de 4 años”, explica Lucía Hernández, madre de Humberto Hernández, quien de pequeño fue diagnosticado con autismo, condición que desata su ansiedad y agresividad. Pero eso no es lo único, “le dan ataques y convulsiones y también es bipolar”, denuncia su madre.

El pasado 2 de febrero, Humberto presentó un episodio provocado por su trastorno mental. Sus padres hicieron lo posible para que no se lastimara. “mi hijo lo agarró, y mi esposo y yo y caímos al piso. No lo soltamos hasta que no se le pasara la crisis. Es lo que hacemos”, dijo Lucía.

Entonces llamaron al 911 pidiendo ayuda. Jamás imaginaron que Humberto sería arrestado y que mucho menos enfrentaría cargos de violencia familiar y agresión.

Humberto aparentemente mordió a su madre y causó lesiones a su padre. Ellos lo defienden y dicen que su arresto es injustificado. “El no está bien y no es justo que él se quede con ese récord. Como si él fuera una persona criminal. Por qué no lo es”, indicó Lucía.

“Nos ha costado lágrimas por qué no están tomando en cuenta que ese no es un lugar para él. Desgraciadamente las cosas suceden así, pero no es un lugar para él”, denunció Pedro Hernández, padre de Humberto.

El joven recibió una fianza de 30 mil dólares y permanece en la cárcel. Además, a petición de autoridades del Condado Hidalgo, el juez de paz Bobby Contreras giró una orden de protección de emergencia que impide que Humberto tenga contacto con su familia por un periodo de 90 días. El deberá mantener una distancia de 600 pies.

Los padres de Humberto están desesperados. Ellos afirman que oficiales no están capacitados para lidiar con personas como él. “No lo tienen. No tienen el entrenamiento”, sentenció Lucía.

“Yo sé que allí hay mucho tipo de gente. Hay de todo en la cárcel. Temo vayan a abusar de él. Me preocupo por que él no tiene malicia y tiene su mente como un niño”, agregó la angustiada madre.