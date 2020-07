Llega equipo y personal médico para apoyar a hospitales locales

PHARR- Esta semana llegaron refuerzos médicos y de equipos de emergencia al Valle en un momento en el que las autoridades médicas y hospitales no se dan abasto con el número de personas que están recibiendo.

Para el director de la Oficina para Manejo de Emergencias del condado Hidalgo, Ricardo Saldaña, las ambulancias no pudieron haber llegado en un momento más crítico debido a que estuvieron al punto de verse en la necesidad de trasladar a pacientes a otras ciudades para recibir los cuidados apropiados.

"Ya podemos tener diez ambulancias que no teníamos antes y podemos responder a esos llamados sin el peligro que no tenemos ambulancias porque el departamento de emergencia no tiene suficientes camas para el número de personas que están yendo a los hospitales," explicó Saldaña.

Autoridades aseguran que la situación en el condado ya era seria y un reflejo de esto fue el pasado lunes cuando, según Saldaña, recibieron más llamadas relacionadas con el coronavirus.

Para muchos de estos pacientes el tiempo hace la diferencia entre la vida y la muerte.

"Había una espera de hasta 30 minutos hasta a una hora para que esa ambulancia pueda servir un llamado de emergencia fue en ese tiempo que hicimos para pedirle al estado si nos podían mandar partidos de ambulancias para asistirnos," sostuvo Saldaña.

Las ambulancias del norte de Texas están divididas en dos equipos de cinco cada uno con su líder. Uno es para cuidados avanzados y otro para cuidados básicos.

A pesar del apoyo, funcionarios piden a la población de no abrumar el sistema hospitalario si creen sentirse mal.

"Vayan a una clínica pero eviten usar el hospital vamos a usar los departamentos de emergencia del hospital para lo que son," pidió Saldaña.