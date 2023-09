Jóvenes se hacen las uñas en Edinburg y presuntamente se van sin pagar

Dos mujeres entraron el pasado sábado 16 de septiembre a un salón de uñas en Edinburg, solicitaron servicio tanto para sus manos como para sus pies y según la dueña del lugar, luego de ser atendidas salieron del negocio sin pagar, incidente que ya está siendo investigado por la policía.

Todo inició cuando las dos mujeres entraron al salón de uñas y ambas solicitaron un servicio. “Fueron uñas en los pies y unas uñas en las manos”, explicó Elizabeth, dueña del salón. El costo, entre $35 y $55 por servicio, añade.

Sin embargo, al momento de pagar “una preguntó cuánto era, pero dijo: 'Salgo al carro por el dinero'. Y se fueron de reversa y se fueron”, relata Elizabeth. Huyeron del lugar con uñas nuevas y sin pagar, un delito conocido cómo robo de servicio. Elizabeth no quiso confrontarlas, algo que sugieren las autoridades.

Pero más allá de irse sin pagar, la dueña se siente indignada, no por el robo del servicio, ya que el dinero y los materiales los puede recuperar. Sino por el trato que recibieron por parte de las sospechosas.

"No es justo que a otra persona le vayan a hacer lo mismo", comenta Elizabeth. Pero lejos del robo, la mujer explica que duele más el maltrato que recibieron las empleadas del salón. Ellas supuestamente utilizaron “unas palabras muy feas, no apropiadas para unas muchachitas", recuerda. "Muchas malas palabras. El hecho no es el costo del servicio, es la acción moral de tratar mal a otras personas”, dijo.

El hecho quedó captado en cámara. “Tener cámaras de seguridad antes era un lujo, ahora son una necesidad. ¿Por qué? Por qué nos ayuda a nosotros los policías a poder investigar apropiadamente los incidentes que ocurren”, indicó el teniente Gabriel Vela Reyna, del Departamento de Policía de Edinburg.

“Ya no hace una diferencia una disculpa ni que vengan a pagar el servicio¨, dice Elizabeth, quien defiende a sus empleadas. "Uno cómo trabajador se siente mal que te falten al respeto por algo mínimo”, añade.

Si usted reconoce a una de estas mujeres denúncielas a la línea de Alto al Crimen de la Policía de Edinburg al (956) 383-8477.