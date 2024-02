JLo regresa al Valle del Río Grande con su espectáculo This is me.. Now The Tour

JLo regresa al Valle del Río Grande luego de una ausencia de cinco años con el espectáculo This is me.. Now, que presentará en el Bert Ogden Arena, en Edinburg, el próximo miércoles 3 de julio de 2024.

Los fanáticos de Jennifer López tendrán la oportunidad de adquirir los boletos en preventa este próximo 22 de febrero a las 10:00 am mientras que la venta comenzará un día después, el 23 de febrero a las 10 am.

Las presentaciones incluyen a 34 ciudades y comienzan el 26 de junio, día que se presenta en Orlando y concluyen el 31 de agosto con una presentación en Houston.

La gira de JLo coincide con su próximo álbum "This is Me…Now", que sale a la venta este próximo viernes y con el estreno en Prime Video de su película "This is Me…Now: A Love Story, un filme autobiográfico que está basado en su reencuentro romántico con Ben Affleck, su actual esposo.