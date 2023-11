Influencers del Valle del Río Grande comparten cómo alcanzaron el éxito

Las plataformas sociales se han convertido en excelentes herramientas para transmitir un mensaje o promover negocios, pero ser reconocido como “influencer” no es cualquier cosa.

Lo ideal sería que saltaran al estrellato de un día para otro. Sin embargo, esto requiere de tiempo, paciencia y mucha dedicación.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Su particular forma de ser ha posicionado a Rodrigo Garza como un exitoso creador de contenido local.

“Dije wow y si me dedico a hacer puros videos de TikTok. Al principio decía, es algo super fácil. Nada más de subir y ya como todos lo hacen creer. Todos dicen vamos a subir videos de TikTok y ya vamos a vivir de eso y se va a hacer una carrera. Esa no es la realidad”, explica Rodrigo.

El joven cuenta con más de dos millones de seguidores en TikTok y así como él, la historia de los comienzos de Ivanna Anirak Mendoza, conocida por su perfil RGV Taste, es muy similar.

“Un día se me ocurrió hacer un video un TikTok, subirlo a las redes sociales a ver qué pasaba. Desde ese entonces uno de mis videos se hizo viral y creció demasiado. El siguiente día que me desperté después de hacerlo post, no creía que había 2 mil, 3 mil, 10 mil vistas y luego seguía subiendo hasta que casi llegaba al millón”, recuerda la joven.



Lo que comenzó como un trabajo en su tiempo libre, poco a poco se convirtió en un trabajo de tiempo completo, adaptándose a una importante estrategia.

“Los tonos que uso, los filtros en todo mi contenido normalmente son más calientitos. Más anaranjaditos para que enseñe qué tan tropical es aquí, que está caliente. Básicamente la ciudad de las palmas, no que nada más veas un video de la comida pero también entiendas cómo es el ambiente aquí”, añade Ivanna.

“Así empecé, sin comer, sin dormir. Tuve que sacrificar muchas cosas. No salía. No tenía amistades. Tuve que sacrificar mucho para estar donde estoy”, asegura Cristal Hernández.

Las “primas” no se quedan atrás, pues por años, Cristal ha ido construyendo su personaje que la ha convertido en una exitosa empresaria.

“Ahorita especialmente con vender en línea, las redes sociales es la única forma donde tienes una audiencia ilimitada es una audiencia infinita y ya depende de ti si tú vas a atraer esa audiencia o no. Entre más videos hagas, más fotos pongas aunque suene y se vea para ti como que ahí está siendo demasiado, en realidad siempre te está viendo diferente gente”

Como en cualquier plataforma, los comentarios negativos, no se hacen esperar.

“Era muy difícil. Me hacían llorar. Me decían cosas muy feas. Hasta la fecha me siguen diciendo cosas muy feas, pero cuando estás en las redes sociales tú solita te pones ahí. Tú solita decides, tomas la decisión de exponerte a las redes sociales y con eso viene todo lo bueno, pero también viene todo lo malo. Así que yo tuve que cambiar mucho mi mentalidad de que no me afectara y pues ahora estoy ahí”, comenta Cristal.

Y es que aunque parezca sencillo y divertido, ser reconocido en plataformas sociales requiere mucha disciplina y dedicación.

“Dependiendo de cada red social, en youtube se puede tardar hasta 3 semanas en grabar, editar y subir un video. En Facebook son los lives. Son más fácil pero aunque sea un live te tienes que preparar con qué vas a hablar, qué te vas a poner, qué tipo de maquillaje te vas a hacer. Puede ser hasta una semana en prepararse. Un post en Instagram es más que esté en tendencia, que sonidos igual que en un TikTok”, aclara Cristal.

“La parte más difícil, con la que me tardo, es editando. Normalmente dicen nada más lo subes y va. Pero no, la edición sí se toma un poco más de tiempo. A veces me toma una hora, dos horas, tres horas, así”, relata Ivanna.

Sus fieles seguidores conocen a fondo a cada uno de ellos y por eso consideran esta carrera un sueño hecho realidad.

“Todas las personas que se ponen algo en su mente que se dedica a algo lo puede cumplir. Así que si tu sueño es ser influencer o marketing, dale todo tu esfuerzo y vas a ver fruto”, afirma Rodrigo.

Aparte de ser creadores de contenido, todos cuentan con sus propias compañías en las que explotan sus talentos y por supuesto, utilizan las diferentes cuentas en redes sociales para continuar creciendo.