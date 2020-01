Honran memoria de paramédico que murió en trágico choque

Felipe Huerta Jr., un paramédico de 32 años que falleció en un accidente en diciembre de 2018, sigue viviendo en la memoria y en los corazones de sus seres queridos.

Su madre y su esposa decidieron lanzar la campaña "Do It for Phil" en el que se realizan actividades para continuar con el legado de Huerta Jr. quien dedicó su vida al servicio de su comunidad y la nación.

Como parte de la campaña, familiares y amigos de Huerta Jr. portan una camiseta que lee "Do It for Phil" en maratones a beneficio de diferentes organizaciones enfocadas en ayudar a las personas del Valle de Texas.

Además, colaboran con entidades sin fines de lucro para brindar una mano amiga.

"A pesar de que Phil ya no está con nosotros, queremos continuar su legado y apoyar a la comunidad. Hemos participado en recaudaciones de fondos para ayudar a la comunidad y en maratones de organizaciones que brindan el apoyo a diferentes causas. Portando estas camisas es como si él estuviera aún aquí con nosotros," comentó Melinda Zamora.

Quienes están interesados en formar parte de la campaña, pueden llamar al 956-207-3247.