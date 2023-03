Hombre en Edinburg salió a trabajar y desapareció, su familia está desesperada

Juan José Bocanegra, de 47 años, salió a trabajar el pasado 3 de marzo como jardinero y desapareció.

La policía ya fue notificada y hasta el momento no lo han encontrado. Por eso, la familia hizo un llamado a la comunidad. “Simplemente estamos pidiendo ayuda. Que nos ayuden porque ya han sido varios días que está desaparecido y no tenemos respuesta”, dijo Desi Bocanegra, hija de Juan José.

Al hombre se le perdió el rastro poco después del mediodía del pasado viernes. Pero esa noche las autoridades encontraron su camioneta abandonada al final de un camino y desde entonces no se tiene pista alguna sobre su paradero. La hija de Juan José descarta que alguien le quisiera hacer daño a su padre o lo quisiera secuestrar. "No. Él es un buen hombre. Trabajador. No creo que alguien le quiera hacer algo malo a él”, afirmó.

Mientras tanto en la Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo se abrió una carpeta de investigación, calificandolo como un hombre extraviado.

Según Desi, su padre aún trae el celular, pero ha sido imposible rastrearlo. “Le marcábamos, sonaba prendido. Le mandábamos mensajes y le entraban los mensajes. Pero no nos respondía”, agregó la joven.

Conforme pasan más días, la incertidumbre crece, pero no pierden la esperanza que de Juan José aún esté vivo, por lo que su hija le envía un mensaje. “Yo no sé si estás bien o no. Me preocupa que algo te haya pasado. Tus hijos te están esperando en tu casa. Pero papá, si llegas a escuchar esto, háblanos y dinos que estás bien. Por favor”, expresó Desi.

Si usted tiene información sobre el paradero de Juan José llame a la Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo al (956) 383-8114.