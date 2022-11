Henry Cuellar se proyecta como ganador ante Cassy García en contienda congresional por Distrito 28 en Texas

El representante demócrata Henry Cuellar se proyecta como virtual ganador ante la republicana Casandra “Cassy” García en la contienda congresional en estas elecciones de medio término efectuadas el próximo 8 de octubre, para representar a los electores del Distrito 28 en Texas.

"Primero le quiero dar las gracias a la gente porque me tiene la confianza. Me atacaron con millones de dólares, ataques personales. Me pueden atacar, pero no pueden atacar a mi familia como lo hicieron", expresó Cuellar la noche de las elecciones. "La gente en la comunidad vio por esas mentiras pero ya parece que vamos a ganar", indicó junto a simpatizantes la noche de las elecciones.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Por su parte Cuellar, quien actualmente ocupa el cargo, cumple su noveno mandato en la Cámara de Representantes de EE.UU. y su distrito incluye las ciudades de Laredo, Mission, Río Grande City y San Antonio. El congresista, según su biografía en la página del congreso estadounidense, apoya la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres de todos los orígenes. "Sus principios legislativos se basan en la creencia de que la educación, los valores familiares y el trabajo arduo deberían abrir las puertas a nuevas oportunidades para todos los estadounidenses", afirma.

El congresista es el único demócrata de Texas en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Es el vicepresidente del Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes sobre Seguridad Nacional, mientras también se desempeña en el Subcomité de Defensa y el Subcomité de Agricultura, Desarrollo Rural, Administración de Alimentos y Medicamentos y Agencias Relacionadas.

Cuellar no ha estado exento de controversias. El pasado 19 de enero agentes del Buró Especial de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) registraron sus propiedades en Windridge Drive y Estate Drive, en Laredo. Tras salir a relucir en los medios el asunto, el político emitió un comunicado en el que indicaba que "cooperará plenamente en cualquier investigación".

Si García logra vencerlo sería un triunfo importante para el Partido Republicano ya que este cargo lo ha Anteriormente, García trabajó con Ted Cruz, quien también fue duramente criticado en el pasado, entre otras cosas por salir de viaje a Cancún, méxico, cuando el estado atravesaba por una de las peores tormentas invernales que haya vivido el estado. Mientras él estaba de viaje miles de personas en el estado que representa estaban sin servicio de energía eléctrica ni agua. Luego de recibir las críticas, el político regresó al estado y dijo que había cometido un "error".

Pero Cassy no solo ha colaborado con Ted Cruz, también hizo lo propio con el expresidente Donald Trump cuando fue nombrada por él en julio de 2020 para servir como comisionada de la Iniciativa de Prosperidad Hispana de la Casa Blanca. Trump tampoco ha estado inmune a una infinidad de controversias, siendo una de las más sonadas cuando afirmó en 2018 que los migrantes procedentes de México eran "criminales".