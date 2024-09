Hombre en Roma recibe factura de agua de mil ochocientos dólares por casa deshabitada

Los cobros excesivos en las facturas del servicio de agua potable en la Ciudad de Roma han generado descontento en un residente.

"El último recibo que acabo de recibir en este mes fue de 1,822 dólares", denuncia Romualdo Solís. La lectura corresponde al mes de agosto, donde presuntamente hubo un consumo de 244,600 galones.

Sin embargo, Solís no entiende cómo es posible que la factura sea tan elevada. "Es lo que me pregunto yo, por qué tanto cobro. Por qué tanto consumo de agua si no vive nadie. La casa está sola", añade el hombre.

Empleados de la ciudad acudieron al lugar para verificar si existía alguna fuga de agua o alguna otra irregularidad en el medidor, no obstante, todo estaba en orden.

"Me dieron hasta el viernes. El viernes, tengo que pagar", explica Solís. Sin embargo, el Administrador de la Ciudad de Roma, Alejandro Barrera, explicó que existen programas para ayudar a los ciudadanos.

"Tenemos dos formas de ayudar. Si de repente tienes un bill alto de agua que no sabes por qué te vino alto, ofrecemos 50 por ciento de descuento para un mes. Ahora, si tienes una fuga por tres meses, ayudamos con el 50 por ciento de dos meses", dice Barrera.

Además, el funcionario explica que están en la mayor disposición de ayudar para hacer arreglos.

"Nosotros entendemos que el agua es esencial. No vamos a cortar el agua siempre y cuando haya un acuerdo.Entendemos que de repente no puedes pagar toda la cantidad. Se hace un contrato. Si tienes un bill alto se divide eso en 12 meses", indica Barrera.

Por último, Solís ve complicada esta situación y desconoce cómo la pueda resolver. Mientras que el Administrador de Roma dijo que su oficina está abierta para cualquier duda o inquietud sobre el tema.