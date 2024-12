Buró de Mejores Negocios advierte sobre estafas con mensajes de texto y paquetes

Durante esta época festiva las estafas están a la orden del día, por lo que el Buró de Mejores Negocios emitió una advertencia en la que revela cuáles son los métodos más comunes que usan los estafadores para robar su información.

Según el buró, una estafa reciente conocida como brushing está siendo reportada en varios estados. Se trata de enviar un paquete o regalo inesperado a una dirección sin incluir la información del remitente.

“Le mandan un paquete con el QR Code, Necesita escanear el código y lo que quieren es agarrar información personal”, explica Hilda Martínez, presidenta del Buró de Mejores Negocios del sur de Texas.

En 2023 más de 78 mil millones de mensajes de texto fraudulentos fueron enviados a los estadounidenses. Seguramente a usted o algún conocido le han enviado un mensaje así. Supuestamente es enviado por el Servicio Postal de estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés).

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

“El USPS y tampoco Amazon se van a comunicar con uno por mensaje de texto“, advierte Martínez.

El estafador se hace pasar por alguien del USPS y le informa que un supuesto paquete no se lo pueden entregar por falta de información. Luego le proporciona un enlace para que provea los datos. Sin embargo, al usar el enlace lo envía a otra compañía, no al USPS.

Usted puede reportar el incidente conocido como SMS Phishing o smishing tomando una foto al mensaje fraudulento y enviándolo por correo a spam@uspis.gov

"Ahorita todos estamos ordenando paquetes por el día de Navidad. Mucho cuidado. No hagan click en esos links. No es Amazon, no es USPS”, indica Martínez.

Recuerde que los delincuentes buscan su información personal para llevar a cabo otros delitos como el fraude financiero.

Para estar protegido, trate de utilizar contraseñas fuertes y diferentes para cada cuenta. Si desea reportar un mensaje sospechoso, puede contactar al Buró de Mejores Negocios al (956) 969-1804.