Muere segundo niño por enfermedad relacionada al sarampión en el oeste de Texas

Un segundo niño en edad escolar en el oeste de Texas ha muerto a causa de una enfermedad relacionada con el sarampión, confirmó el domingo un portavoz del hospital, mientras el brote continúa creciendo.

Aaron Davis, portavoz del Sistema de Salud UMC en Lubbock, Texas, declaró que el niño estaba "recibiendo tratamiento por complicaciones del sarampión mientras estaba hospitalizado" y no estaba vacunado. El hospital se negó a decir qué día murió el niño.

"Nos entristece profundamente informar del fallecimiento de un niño en edad escolar diagnosticado recientemente con sarampión. El niño recibía tratamiento por complicaciones del sarampión mientras estaba hospitalizado. Es importante destacar que no estaba vacunado contra el sarampión ni tenía ninguna afección subyacente conocida", dijo el Sistema de Salud UMC.

Mientras, el director ejecutivo del hospital Mark Funderburk expresó lo siguiente: "En nombre del Sistema de Salud UMC, enviamos nuestros pensamientos y oraciones a la familia y seres queridos de este niño, en este momento tan difícil".

Este lamentable suceso subraya la importancia de la vacunación. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves, especialmente en quienes no están vacunados. Animamos a todas las personas a mantenerse al día con sus vacunas para protegerse a sí mismas y a la comunidad en general.

Ni los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ni el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas incluyen la muerte en sus informes de sarampión emitidos el viernes. Los portavoces del departamento de salud estatal y del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el domingo.

Un niño en edad escolar no vacunado murió de sarampión en febrero en Lubbock, siendo la primera muerte por sarampión en Estados Unidos en una década. A principios de marzo, un adulto en Nuevo México que no estaba vacunado y no buscó atención médica se convirtió en la segunda muerte relacionada con el sarampión.

Más de dos meses después, el brote en el oeste de Texas al parecer se ha extendido a Nuevo México, Oklahoma y Kansas, enfermando a casi 570 personas. La Organización Mundial de la Salud también reportó casos relacionados con Texas en México.

El número de casos en Texas aumentó en 81 entre el 28 de marzo y el 4 de abril, y 16 personas más fueron hospitalizadas. Un equipo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades está en Texas ayudando con la respuesta al brote.

El sarampión infecta primero el tracto respiratorio y luego se propaga por todo el cuerpo, causando fiebre alta, secreción nasal, tos, ojos rojos y llorosos y sarpullido.

A nivel nacional, Estados Unidos tiene más del doble de casos de sarampión que los registrados en todo 2024.

El secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., un activista antivacunas, ha emitido un mensaje ambivalente sobre la importancia de la vacunación contra el sarampión, diciendo que debería fomentarse mientras también siembra dudas sobre la seguridad de la vacuna. Tiene programado una gira esta semana por el sudoeste de Estados Unidos para promover su plan de “Hacer a Estados Unidos Saludable Otra Vez”.

La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola se ha utilizado de manera segura durante más de 60 años y es 97% efectiva contra el sarampión después de dos dosis.

Expertos y funcionarios de salud locales esperan que el brote continúe durante varios meses más, si no un año. En el oeste de Texas, la gran mayoría de los casos son en personas no vacunadas y niños menores de 17 años.

Con varios estados enfrentando brotes de esta enfermedad prevenible por vacunación, algunos temen que el sarampión pueda costarle a Estados Unidos su estatus de haber eliminado la enfermedad.

El sarampión es un virus respiratorio que puede sobrevivir en el aire hasta dos horas. Hasta nueve de cada diez personas susceptibles contraerán el virus si están expuestas, según el CDC. Se recomienda la primera dosis para niños de 12 a 15 meses, y la segunda para edades de 4 a 6 años.

