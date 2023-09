Dueño de Flamingo Pools es enviado a prisión y debe devolver más $400,000 a clientes

Dennis Gómez, dueño de Flamingo Pools, fue enviado a prisión este jueves 31 de agosto luego de que violara una orden del tribunal emitida en 2016 y deberá restituir más de $400,000 a clientes que les incumplió órdenes de trabajo, se determinó durante una audiencia celebrada en la corte 206 del Condado Hidalgo.

Al tribunal acudieron varias familias del Valle de Texas que denunciaron haber contratado a una compañía para construir su alberca y no recibieron el proyecto terminado. Además, la procuraduría ya había determinado en 2016 que Gómez no podía seguir realizando este tipo de trabajos, orden que no fue respetada y lo llevó a prisión.

Miles de dólares fueron entregados a la compañía Flamingo Pools, así testificaron algunos de los que en algún momento fueron sus clientes. Uno tras uno declararon ante el tribunal las cantidades que afirman haberle entregado al hombre.

"Ya teníamos mucho tiempo batallando con la policía, los sheriff, que nadie nos ponía atención. Hay personas que perdieron desde $25,000 hasta $90,000. Todos estamos aquí porque queríamos justicia", afirma", afirma Nadia Howard, a quien no le terminaron de construir su piscina.

En total se recibieron 17 quejas en la procuraduría y se estiman las pérdidas en $421,600.

"Por alguna razón las leyes no son perfectas y la gente que hace esto con los consumidores pueden seguir haciendo lo que hacen", opinó Roman Demchenko, a quien tampoco le concluyeron su alberca y enormes cantidades de tierra quedaron frente a su hogar.

Además de los 30 días iniciales en prisión, Gómez fue condenado a cumplir 180 días por cada uno de los 17 afectados. En total serían 3,090 días (ocho años).