Dinero disponible en Mission para quienes tienen problemas financieros a raíz del COVID

¿Vive en Mission y está atrasado con su renta o hipoteca? Existe ayuda económica disponibles para quienes tuvieron problemas financieros durante la pandemia del COVID como pérdida de trabajo o cuentas médicas pendientes.

"La vivienda, todo aumentó mucho. ¿Verdad? Y los sueldos pues, están igual¨, comenta Maricela Vásquez, residente en Mission. Mientras que Leticia Cortez, también de Mission opina de forma similar.

"Un apartamento x. Un apartamento digamos nada más, no le busques lujo, no le busques nada. No más que tenga lo necesario, ya son 600, 700 dólares", admite Cortez.

Pero si vive en Mission puede acceder a ayudas para pagar su renta o hipoteca. "Sí claro, ellos pueden aplicar siempre que hayan sido afectados financieramente. Ya sea porque dejaron de trabajar y entonces ellos no recibieron ese pago, se atrasaron en su hipoteca o pago de renta, este programa puede ayudarlos con esa asistencia", dice Mario Mesa, procesador de prestamos Affortable Homes of South Texas.

Son elegibles para aplicar todos aquellos que vivan en Mission y que hayan tenido problemas financieros en el COVID y presenten los documentos requeridos.

"Lo único que tendríamos que verificar nada sería este sus talonarios de cheque, tres meses de equivalente, igualmente sería el equivalente para sus estados de cuenta, y una identificación. Eso es todo lo que necesitaríamos para verificar y empezar el programa", añade Mesa.

Una vez su solicitud sea aceptada, la organización emitirá un cheque con el propietario del lugar donde vive como beneficiario, o al banco si tiene una hipoteca.

Los fondos estarían disponibles hasta fin de año y una vez se hayan terminado eso sería todo por el momento, dijo Mesa. Así que mucha atención con los tiempos limite para recibir estos beneficios.