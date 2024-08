Acusado por muerte de joven en caso de ira al volante pide disculpas y se declara no culpable

Carlos Manuel García Sancho se declaró este miércoles no culpable de los cargos que enfrenta por la muerte de Roberto Carlos Ríos Rodríguez, de 22 años, en un choque ocurrido en San Juan producto de un caso de ira al volante entre el acusado y otro hombre que también enfrenta cargos.

Ríos Rodríguez, quien tan solo llevaba cuatro meses de casado con su esposa, Alondra Castillo, se dirigía a buscarla cuando se vio involucrado en un mortal choque. Poco después se dio a conocer que Ríos Rodríguez iba a ser papá, ya que ella esperaba un bebé.

García Sancho está acusado de homicidio por intoxicación usando un vehículo. Según la policía, tanto él como Roberto Sotullo, el otro acusado en este caso, se desplazaban por la FM 495 y la calle Raúl Longoria cuando ocurrió la tragedia.

Este jueves, en la corte 370 del Condado Hidalgo, García Sancho además de declararse no culpable le pidió disculpas a la familia de Ríos Rodríguez.

"El decir no soy culpable y mirarme a mí y decirme: 'Lo siento', a mí no me sirve de nada", dijo Maribel Rodríguez, madre del joven que murió. Incluso, al estar frente al juez, el acusado nuevamente intentó disculparse, sin embargo, su abogado le pidió que se mantuviera callado.

El juez explicó que de llevarse a cabo un juicio y resultar culpable podría enfrentar hasta 40 años de prisión.