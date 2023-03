Conductora presuntamente borracha choca patrulla de policía de Edinburg y le causa daños leves

Edinburg, TX.- La patrulla de un oficial de la policía de Edinburg fue impactada este 10 de marzo a las 4:00 a.m. por una conductora presuntamente borracha, causando daños menores al vehículo. Este incidente provocó que las autoridades hicieran hincapié en los peligros de beber alcohol y conducir.

El oficial estaba patrullando cuando la conductora de un Ford Escape invadió su carril. La mujer de 51 años fue arrestada por cargos de conducir en estado de ebriedad. La detenida proporcionó una muestra de aliento que arrojó dos veces el límite legal de intoxicación. El incidente fue capturado en video por la cámara de la patrulla.

Los conductores ebrios cobran la vida de cientos de tejanos cada año, y las vacaciones de primavera pueden ser un momento particularmente mortal. En Texas una persona muere cada 7 horas y 43 minutos en un accidente de tránsito relacionado con un conducir bajo la influencia del alcohol. En 2021, 1,134 personas en Texas murieron y 2,565 resultaron gravemente heridas porque alguien ebrio decidió ponerse al volante.

Durante las vacaciones de primavera de 2021, Texas registró 874 casos relacionados con accidentes de tráfico cuyo resultado fue 31 muertos y 107 heridos graves. Cada accidente de estos es 100% prevenible. Designe a un conductor sobrio, llame a un taxi, use un servicio de viaje compartido, llame a un amigo o familiar, o use el transporte público para asegurarse de no conducir bajo los efectos del alcohol. El llamado es a conducir sobrio.