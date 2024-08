Cirugía cambia la vida a joven del Valle del Río Grande que padece epilepsia

La primera vez que Dante Enriquez, de 24 años, sufrió una convulsión por epilepsia tenía 15 años y una cirugía realizada este pasado 12 de junio en DHR Health en el Valle del Río Grande le cambió la vida para bien.

El joven se sometió a una novedosa intervención quirúrgica y desde entonces no ha tenido ni una convulsión.

"El hospital tiene un interés para crecer esto en la Valle . Es cuestión de dar este cuidado a la comunidad hispana. Siempre he estado donde no hay hispanos. Odio decirlo y me hace feliz venir con la comunidad hispana para darle estos cuidados", explicó Juan Torres, quien es neurocirujano.

Dante recuerda que cuando le dio la primera convulsión fue muy difícil. Según la Fundación para la Epilepsia, esta enfermedad es una afección cerebral que provoca convulsiones recurrentes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Anselma Enríquez, mamá de Dante, confiesa que se encuentra muy contenta con la operación a la que se sometió su hijo. Sin embargo, admite que tiene miedo ya que existe la posibilidad de que en algún momento le de una convulsión.