Califican orden de Abbott que permite arresto de migrantes como “ilegal y viciosa”

La orden ejecutiva promulgada por el gobernador Greg Abbott que permite a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública de Texas arrestar a indocumentados y regresarlos a la frontera fue catalogada como "ilegal y viciosa".

Precisamente fue la organización Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), quien llegó a esa conclusión y añadió que la orden "solo alienta a la Guardia Nacional y policías en clasificar de forma racial a las personas en Texas y esto podría forzar a los migrantes a huir de regreso su país".

Sin embargo, a juicio del abogado Alex Martínez, "la orden puede tener el efecto que podría ser positivo para los inmigrantes, ya que estarían directamente ante la presencia de inmigración, quienes ahora ya no tienen la habilidad de poder deportar a alguien bajo el Título 42. Por lo tanto, serían procesados y liberados bajo fianza o su propia palabra".

Al final, será la justicia la que determine si Texas puede o no tomar este tipo de acción y hasta qué grado. Por lo pronto, el comunicado de prensa de Abbott no habla de deportar a migrantes a México u otros países. Solo menciona devolverlos a la frontera, aparentemente a los puertos de entrada oficiales. Además no de detalla cómo será la operación de esta orden.

“De ninguna forma veo que el estado tenga ahora el derecho de poder físicamente deportar a inmigrantes. Eso ya sería arrebatarle la oportunidad al gobierno federal de poder tomar acción bajo lo que dictan las leyes federales y el código de migración", explicó Martínez.