Mujer del Valle del Río Grande cae ante los encantos de supuesto militar y la estafan

La estafa en que una persona se hace pasar por militar y empieza a enamorar a su víctima con el propósito de obtener dinero, la conocemos bien, pero una mujer del Valle de Texas que resultó afectada por este esquema quiso compartir su historia, pues asegura es tiempo de buscar una solución.

Esta mujer a la que llamaremos Patricia ha ido un poco más allá y ha contactado a otras presuntas víctimas de la misma persona con la que conversaba. Ella afirma que su objetivo es que el estafador termine tras las rejas.

Patricia esconde su rostro, pues sabe el haber pasado por una estafa provocada por un romance en línea puede ser objeto de burlas.

"La gente se burla. No es momento de burlarnos. No es porque una este tonta. Es que te gusta la manera en la que te hablan", afirma Patricia.

El hombre llegó a su vida en el momento justo

Afirma ella sabía cómo funciona el esquema, pero el hombre llegó en el momento justo."Te dicen palabras que tú quieres escuchar. que tú quieres que tu esposo te las hubiera dicho", afirma la mujer.

Ahora sabe que el estar vulnerable nubla las decisiones y el razonamiento. Encima de todo la tecnología complica aún más las cosas. Ella conversaba con alguien supuestamente llamado Pier Bonilla e intentó tener una video llamada con él.

"Yo hice una videollamada porque pusieron un filtro así como que una telita. Pero yo vi a la persona", dice Patricia.

Y es que con pasos sencillos de programas disponibles en la web, cambian el rostro de un militar real. Haciendo coincidir el apellido con el personaje que se han inventado.

Otra modalidad es utilizar las mismas fotografías para abrir un sin número de perfiles con nombres diferentes. Otra posibilidad es que esas mismas fotografías sean robadas y utilizadas por alguien completamente ajeno.

Incluso un hombre que dice ser Pier Bonilla ha dado entrevistas en redes sociales diciendo que roban su identidad. "Es simplemente desafortunado que, en retrospectiva, estemos viendo millones de dólares robados", afirma el verdadero Pierre Bonilla.

¿Cómo localizar al estafador real?

El problema más grande es cómo denunciarlo. ¿Cómo localizar al estafador real?

"La policía pues me dijo: 'Pues mientras no esté aquí la persona, mientras a usted no le pase nada, pues no pasa nada'", relató Patricia.

Los estafadores utilizan diferentes direcciones ip, lo que hace muy complicado obtener su ubicación real. La policía local queda atada de manos, pero una agencia federal pudiera ayudar.

"Cuando hay dinero casi siempre el IRS va a querer involucrarse, . La razón que nos involucramos en estas investigaciones es porque dinero cuando hay dinero, casi siempre líderes va a querer involucrarse, especialmente la rama de investigación criminal. Porque esta víctima no está sola, hay más víctimas", explica Sonia Hurtado, supervisora de investigación criminal del IRS.

Patricia en su búsqueda de opciones no obtuvo una respuesta pero sí encontró más víctimas.

"De mi comentario sale una muchacha de México que ella me dice: 'Sabes qué, yo fui estafada'", dice Patricia.

Según esta investigadora, los estafadores no necesariamente están sólo en este país y al ser este su trabajo, ellos no escatiman en el tiempo.

Estos delincuentes van a tomar su tiempo. Puede ser días, semanas o años para hacer amistad y que la víctima se sienta a gusto. "Ya cuando ganen confianza, los delincuentes le van a pedir a las víctimas que manden dinero", revela Sonia Hurtado.

Patricia quiere que las víctimas se unan hasta juntar la evidencia necesaria para poder tener un caso que se sostenga en la corte.

Ella sabe de antemano que la tarea es muy complicada, pero dice que no desistirá hasta que quienes están detrás de este complicado esquema tengan consecuencias.