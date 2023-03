Aseguran agentes “enfrentarán cargos criminales” por muerte de hombre en cárcel del Condado Willacy

Un empleado del Condado Willacy le notificó a la familia de John Ray Zamora que los agentes responsables de su muerte "enfrentarán cargos criminales", informaron por escrito los abogados de la familia, quienes han demandado al condado en el tribunal federal.

Los letrados indicaron que "Zamora fue asesinado el 11 de febrero de 2022 después de ser golpeado salvajemente, rociado con gas pimienta y "tased" mientras estaba esposado. Después de que lo llevaron a la cárcel del condado, los agentes le quitaron la ropa a Zamora y continuaron golpeándolo. Los testigos afirman que los agentes se reían mientras rociaban gas pimienta a Zamora", añaden las declaraciones de los abogados.

Según los abogados, un empleado del condado se ofreció a mostrarle a la familia de la víctima imágenes de la cámara corporal de los agentes. Sin embargo, "el condado rápidamente se retractó de la oferta y reprendió al empleado".

Por este incidente, la familia de la víctima ya presentó una demanda federal en contra del Condado de Willacy. Los abogados Yuri Rosillo y Christopher Youngs representan a la madre de Zamora. Mientras que el abogado Israel Pérez representa a las cuatro hijas de la víctima.

“Los cargos penales son un paso en la dirección correcta”, dijo Pérez. “Pero el condado tiene serios problemas sistémicos que debe abordar. Este no era un oficial deshonesto; este es un equipo de personas que encuentran humor en golpear a alguien hasta matarlo”, añadió.

Reacciona la Fiscal de Distrito del Condado Willacy

"En respuesta al comunicado de prensa de hoy sobre los cargos penales esperados para los agentes de policía involucrados en la muerte de John Ray Zamora por parte de los abogados Israel García Pérez III y Yuri Rosillo-Youngs, la política de la Oficina de la Fiscal de Distrito del Condado de Willacy es no comentar sobre cualquier investigación pendiente o actual. Esto incluye discutir si se esperan cargos o no e incluye discutir estos asuntos con los miembros de la familia o sus abogados", indicó por escrito Annette C. Hinojosa, fiscal de distrito del Condado Willacy.

Además, el escrito compartido por la fiscal indica que las declaraciones realizadas por los abogados no son exactas. "En este mismo espíritu, en relación con la siguiente afirmación de que “[un] empleado del condado se ofreció a mostrarle a la familia de la víctima las imágenes de la cámara del cuerpo[; sin embargo, el condado rápidamente se retractó de la oferta y reprendió al empleado[.]”, nuestros defensores de la Unidad de Asistencia a las Víctimas continúan brindando apoyo a la familia de John Ray Zamora y operan dentro de los límites de nuestros deberes y obligaciones con la familia Zamora y los que están dentro de la ley. También es nuestra política no comentar sobre ningún asunto relacionado con un empleado. Simplemente diré que el mismo defensor asignado continúa trabajando con la familia Zamora", añadió la fiscal.

John Ray Zamora, de 33 años, murió el pasado 11 de febrero de 2022 mientras permanecía bajo custodia en la cárcel del Condado Willacy, en Texas. El hombre presuntamente llamó al 911 en dos ocasiones pidiendo ayuda debido a que al parecer había ingerido narcóticos. Así lo dio a conocer su familia y amigos, quienes protestaron varios días después de su fallecimiento frente a la prisión de dicho condado clamando por justicia.

"El le habló al 911 a pedirles ayuda. Que vinieran. Decía que alguien lo estaba tratando de matar", explicó a Telemundo 40 Cristóbal González, hermano de la víctima en aquel momento. Inicialmente, cuando los policías llegaron ellos decidieron que "no tenían suficiente para arrestarlo", explicó el hombre.

Al parecer Zamora todavía se encontraba bajo el efecto de alguna sustancia y volvió a comunicarse en una segunda ocasión con el 911 para pedir ayuda. En esta ocasión fue que policías del Condado Willacy acudieron al llamado del hombre y lo arrestaron.

"Como a las 12:10 del mediodía es cuando llegaron y para la 1:26 pm el ya estaba muerto en el (hospital) Valley Baptist. Eso es muy poquito tiempo. Menos de dos horas (entre) que los oficiales llegaron y estaba parado hablando", indicó González acompañado de manifestantes que llegaron hasta la cárcel del condado para exponer su descontento con la situación.

La familia de John Ray Zamora, de 33 años, espera llegar hasta las últimas consecuencias por la muerte del hombre que llamó dos veces al 911 y fue arrestado.