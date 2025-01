Albergues disponibles para protegerse del frío ártico pronosticado para próximos días

VALLE DE TEXAS- Se esperan bajas temperaturas en los próximos días por lo que varios refugios y albergues se han activados para que las personas que lo necesiten puedan protegerse del frío.

A continuación, una lista de los lugares con los detalles de fechas, horarios y requisitos:

Mission

Mission Parks & Recreation Building

721 N. Bryan Road

Mission, TX

Más información al (956) 580 8760

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Este refugio permanecerá abierto para los residentes que necesiten un lugar cálido para protegerse de las bajas temperaturas. Quienes acudan, deberán llevar su agua, refrigerios, medicamentos, almohadas y artículos de tocador. También deben presentar una identificación.

Weslaco

First Baptist Church

600 S. Kansas Avenue,

Weslaco



Desde el lunes 20 al viernes 24 de enero

Horas de admisión: 6:00 PM - 10:00 PM

El horario de admisión finaliza a las 10.00 pm, pero el refugio permanece abierto hasta las 7.00 am.

Más información al (956) 968-9585



Debe llevar sus medicamentos, identificación con foto y un cambio de ropa.

El refugio ofrece instalaciones de ducha y ropa de cama, para asegurar su comodidad.

No se permiten mascotas, armas, alcohol ni sustancias controladas.