Distrito escolar retrasa inicio de clases tras pronóstico de bajas temperaturas

Las bajas temperaturas que se han pronosticado para los próximos días en la que no se descarta la posibilidad de una helada, ha provocado de distritos escolares comiencen a prepararse y modificar los horarios e inicios de clases.

Distrito Escolar de Roma

Quién: Distrito Escolar de Roma

Que: Retrasa por dos horas inicio de clases

Cuándo: 21 de enero

Personal escolar llegará a las 9:00 am

Escuelas primarias comenzarán a las 9:30 am

Escuelas intermedias comenzarán a las 9:55 am

Roma High School, I&G Center, Gladiator Life Center & RHS Road to Recovery Center comienzan a las 10:30 am