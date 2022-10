Afirman lo ocurrido en Brownsville con propuesta planta eléctrica fue “robo y no un error”

La Junta de Servicios Públicos de Brownsville llevó a cabo su reunión regular este lunes 11 de septiembre y como era de esperarse el tema de la auditoría forense y los hallazgos sobre el fallido proyecto de construcción de la planta Tenaska fueron temas obligados para quienes se acercaron al lugar donde se efectuaba el encuentro realizado a puerta cerrada.

Entre los reclamos realizados se encuentra el despido de John S. Bruciak, gerente general de las Utilidades Públicas de Brownsville (BPUB, por sus siglas en inglés). Desde la semana pasada existe una petición en la plataforma Change.org para que esta persona sea separada de su cargo. Hasta el momento alrededor de 500 personas ya han firmado la petición. Entre los reclamos de quienes pudieron entrar al recinto, precisamente se encuentra el que se tome acción en torno a la permanencia de Bruciak al frente de las utilidades de Brownsville.



"Es tiempo de que ya empiecen a darnos. Porque vuelvo a decirlo, nuestra comunidad sufre", expresó la Dra. Laura Cisneros. Mientras que otra de las personas presentes mostró una factura de la luz de más de mil dólares y asegura que se le dificulta pagarla. Incluso, aunque le den una extensión no le resulta posible cumplir con la deuda. Pero lo peor es que ella no es la única.

Todo este descontento que se vive en Brownsville tiene su origen en el proyecto Tenaska y en que a las personas se les realizaron cobros adicionales para viabilizar la planta de generación eléctrica que nunca se construyó. Esto es parte de los hallazgos de una auditoría que ha alimentado el descontento en la población.

"Todo el tiempo sabían que era una mentira. Sabían que no iba a poder pasar esto y no les tembló el corazón, no les tembló la mano", señaló uno de los presentes, quien destacó que siguieron cobrando y esto es un "robo, no es un error".

Una auditoría forense independiente realizada a un fallido proyecto ha sacado a la luz serios señalamientos que han dado pie a que personas pidan el despido de Bruciak. La auditoría fue iniciada por la Comisión de la Ciudad en diciembre de 2021 para revisar todo lo relacionado al proyecto de Tenaska que nunca llegó a buen término. La intención original era que se construyera una nueva planta de producción de energía para satisfacer las demandas de luz que se proyectaban para el futuro.

En un documento de 69 páginas, la auditoría establece que Brownsville aprobó una serie de aumentos a las tarifas eléctricas para cubrir parte del costo de construcción del proyecto más la operación y mantenimiento de la Tenaska Brownsville Generating Station, nombre con el que se debía conocer la propuesta planta de generación que utilizaría gas natural y brindaría trabajo a 25 personas, según lo acordado entre la empresa Tenaska y las Utilidades Públicas de Brownsville.

Además, la auditoría afirma que el proyecto fracasó por la presunta incapacidad de la empresa Tenaska para cumplir con lo acordado. Mientras Utilidades Públicas de Brownsville debía asumir los gastos relacionados al desarrollo del proyecto, así como el pago a abogados y consultores externos, Tenaska tenía que encontrar "suscriptores".

El informe también concluye en la página 26 que la gerencia de Utilidades Públicas ideó una escasez en la capacidad eléctrica e "intencionalmente usó datos "obsoletos y exagerados" para justificar el proyecto y que "la gerencia intencionalmente tergiversó u omitió información clave para asegurar que el proyecto (y sus aumentos de tarifas relacionados) fueran aprobados.

"El 5 de octubre, el Brownsville Public Utilities Board (BPUB) recibió el informe del resumen ejecutivo de la auditoría de Tenaska respaldado por la auditoría forense en su totalidad. El informe se revisará a detalle y con toda la seriedad que se merece. BPUB se une a los esfuerzos de la ciudad de Brownsville para abordar los hallazgos del informe", indicó por escrito BPUB sobre la auditoría.

