Acuerdo de culpabilidad en caso contra Pastor Gerardo González causa molestia y dicen no fue justo

Las reacciones al acuerdo alcanzado por la Fiscalía del Condado Hidalgo en el caso contra el pastor Gerardo González, quien enfrentaba múltiples cargos de índole sexual, no se hicieron esperar.

El pastor de la Iglesia Despertar Ministries se se declaró culpable este pasado lunes a cambio de ser sentenciado a 10 años de probatoria. Además, debe pagar una multa de 500 dólares por cada cargo que enfrentaba.

El hombre tampoco podrá tener contacto con ninguna de las víctimas. Se espera que González salga de prisión próximamente y sea extraditado al no ser ciudadano estadounidense.

Quiere que pague con cárcel

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

“Cárcel que pague con cárcel porque no es la primera vez que hace este tipo de cosas”, dijo Carlos Villarreal, quien es familiar una víctima, luego de que se diera a conocer el acuerdo.

Pero Carlos no fue el único que se expresó en contra. Una mujer que prefiriró no identificarse, indicó que siente que faltó justicia.

"Yo siento que no es justo. Que sí se pudo haber hecho más. No estoy conforme que demandándolo, llevándolo a ICE, no. Siento que todavía hay más que hacer", expreso una de las víctimas.

Las acusaciones iniciales contra el pastor hacen referencia a presuntos delitos ocurridos el 9 de agosto, 20 de agosto y el 2 de abril. Todos en el mismo año, el 2023 y en situaciones que son muy parecidas. Por lo que familiares de las victimas habían estado exigendo justicia.

“Son muchas de las víctimas que estuvo abusando él de ellas y se nos hace muy poco. Estamos muy molestos con los fiscales ya que nunca nos llamaron. Nunca nos preguntaron. Nunca nos informaron del caso. Un día o dos días antes nos llamaron y nos dijeron: 'El acuerdo ya está se va a formar y no hay vuelta atrás´“, añadió Carlos.

Una mujer que afirma fue víctima dice que prefería que el pastor se “quedara en la cárcel. Para mí es justicia que se quede en la cárcel. Una persona así, un depredador sexual no merece estar afuera…si lo dejamos afuera que puede pasar que tal si abre otra iglesia”.