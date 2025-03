“No fue una sorpresa”: dice exfiscal ante decisión de negarle libertad condicional a Yolanda Saldívar

El exfiscal del condado Nueces, Carlos Váldez, quien estuvo presente durante el juicio contra Yolanda Saldívar por el asesinato de la leyenda de la música tejana Selena Quintanilla-Pérez reaccionó a la decisión de negarle libertad condicional.

“No fue una sorpresa…dije, si el sistema funciona como debe, deberían negarle la libertad condicional. El sistema todavía funciona”, dijo Váldez.

La conferencia se llevó a cabo este viernes en Corpus Christi, Texas, luego de que se diera a conocer que le fue negada la petición a 30 años del asesinato de la artista.

“Ella no debería ser liberada…ella tiene que aceptar lo que hizo y mostrar remordimiento. Yo no he visto eso en ella, en todas las entrevistas que ha hecho, (Saldívar) dice que no fue ella quien mató (a Selena)”, dijo Váldez.

La mujer, de 64 años, ha estado cumpliendo cadena perpetua en la Unidad Patrick L. O'Daniel, una prisión de máxima seguridad para mujeres en Gatesville, Texas, tras ser declarada culpable del asesinato de la leyenda el 26 de octubre de 1995.

Saldívar, que había sido despedida de su trabajo en los negocios de Selena tras ser acusada de malversación de fondos, ha mantenido que su muerte fue accidental.

Tras la decisión, la cuenta oficial de Facebook de la difunta cantante publicó un comunicado que decía en parte lo siguiente:

"Hoy, estamos agradecidos de que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas haya decidido negar la libertad condicional a Yolanda Saldívar. Aunque nada puede traer de vuelta a Selena, esta decisión reafirma que la justicia sigue presente para la hermosa vida que nos fue arrebatada, y a millones de fans en todo el mundo, demasiado pronto," decía el comunicado.

Saldívar fue declarada culpable de asesinato en primer grado y el 26 de octubre de 1995 fue sentenciada a cadena perpetua.