La administración Biden envía 25 millones de mascarillas a estadounidenses de bajos ingresos

WASHINGTON - La Casa Blanca anunció el miércoles que la administración Biden entregará más de 25 millones de mascarillas de tela a comunidades de todo el país en un esfuerzo por brindar protección contra el coronavirus a los estadounidenses de bajos ingresos.

Las máscaras estarán disponibles a partir de marzo en más de 1,300 centros de salud comunitarios y 60,000 despensas de alimentos y comedores populares. Las mascarillas gratuitas estarán disponibles en tallas para niños y adultos y se pueden lavar para reutilizar.

"No todos los estadounidenses usan tapabocas con regularidad; no todos los estadounidenses tienen acceso; y no todas las máscaras son iguales", dijo el coordinador del coronavirus de la Casa Blanca, Jeffrey Zients, en una conferencia de prensa.

"Con esta acción estamos ayudando a nivelar el campo de juego, brindando a las poblaciones vulnerables máscaras de calidad y que se ajustan bien", dijo.

Los estudios han demostrado que las mascarillas faciales reducen en gran medida la propagación de COVID-19 y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron recientemente que la doble máscara puede brindar aún más protección.

Zients dijo que las máscaras, que cuestan $ 86 millones y fueron fabricadas en Estados Unidos, no afectarían el suministro para los trabajadores de la salud.

A diferencia de las vacunas de Pfizer y Moderna, ésta requiere una sola dosis.

"Realmente creemos que esta política tiene mucho sentido en el sentido de que permite a las personas que en algunas situaciones no pueden encontrar o pagar una máscara obtener una máscara, y es parte de nuestra estrategia de equidad", dijo Zients.

Aún así, la acción de la Casa Blanca no incluye un plan para abordar la resistencia de algunas comunidades a usar una máscara, incluso cuando hay una disponible.

La Casa Blanca inicialmente había considerado enviar una máscara a todos los estadounidenses. Zients dijo que eso habría sido útil "hace meses", pero que la administración Biden finalmente sintió que un enfoque más específico para las comunidades de menores ingresos era un mejor paso en este punto de la pandemia.

Esta historia fue escrita primero por NBC News.