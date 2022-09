Entrenador de fútbol de secundaria en Edinburg se convierte en héroe al salvarle la vida a estudiante

Joseph Cantú, el entrenador de fútbol en la Secundaria Robert Vela, en Edinburg, se convirtió sin planificarlo en el ángel guardián de uno de sus estudiantes luego de que le salvara la vida debido a que se ahogaba con un pedazo de boquilla previo a iniciar una práctica de este deporte.

El día que ocurrió este incidente se perfilaba como uno típico en el que los jóvenes atletas se preparaban para comenzar con su entrenamiento. El estudiante Angel Ríos estaba en el terreno de juego cuando lo insospechado ocurrió. Sin previo aviso no podía respirar y el pánico se apoderó de él. "Yo tengo el hábito de masticar la boquilla", explica el estudiante afectado en un comunicado del Distrito Escolar de Edinburg. Fue entonces que un pedazo de la boquilla se desprendió y él comenzó a ahogarse.

El jugador de defensa se encontraba con sus compañeros de equipo para comenzar la práctica. Fue entonces que asume la posición en cuclillas para iniciar el juego y ocurre la tragedia. Indefenso y sin poder hablar, observa a sus compañeros de juego. Ante la presencia de los demás jóvenes era evidente de que Ríos se ahogaba.



"Mi mente quedó completamente en blanco y yo no podía respirar", explicó el joven afectado. "Yo recuerdo mirar indefenso a mi equipo mientras señalaba mi garganta. Yo no podía respirar. Yo no podía hablar. Por un segundo pensé aquí terminó todo", añade el joven atleta.



"Yo recuerdo haber visto a Angel asumir la posición defensiva y de repente se reincorpora e interrumpe la práctica", señala el el entrenador. "El miró a sus compañeros de equipo y ellos comenzaron a gritarme asustados. Yo sabía que algo estaba mal", añade. ¨Cuando vi a Angel estaba en silencio, asustado y sin poder hablar. El solo señaló con pánico su garganta y fue ahí que supe que se ahogaba", relató Cantú, quien entonces procedió a realizarle el procedimiento conocido como la maniobra Heimlich, en la que se golpea la espalda de la persona y luego se comprime el abdomen de la persona que se está ahogando.



Por su parte, el entrenador Jaime Tovar agregó que él llegó poco después, cuando Cantú ya realizaba la maniobra Heimlich y de inmediato supo que algo malo ocurría. Sin embargo, gracias a Dios cuando se acercó Angel expulsó el pedazo de boquilla que le impedía respirar libremente. "Fue un alivio. Yo realmente quiero agradecer a Dios por el entrenador. Si él no hubiese estado ahí, no estoy seguro de que hubiese ocurrido", comenta el joven atleta.

El director de la secundaria destacó el heroísmo del entrenador Cantú, quien no lo pensó dos veces para salvarle la vida al estudiante.

