Adolescente con leucemia recibe trasplante pero no salió bien y ahora necesita ayuda

Rolando, un adolescente de 14 años de Weslaco, lucha por su vida después de haber sido diagnosticado con leucemia, recibir un trasplante y enfrentar la realidad de que las cosas no salieron como se esperaban. Hoy la angustia crece.

Todo comenzó con una fiebre y un dolor muy fuerte. "Lo llevaron al hospital y le empezaron a hacer estudios y todo y pensaban que era otra cosa. No pensaban que era leucemia", explica Marina Hernández, tía del menor. Rolando, tenía apenas 12 años cuando le diagnosticaron la enfermedad. Se la pasaba más tiempo en el hospital que en su casa.

Transcurridos dos años en los que se buscó un donante 100% compatible, fue su propia madre quien se sometió al trasplante de médula ósea para su hijo. Sin embargo, no salió como se esperaba. Su cuerpo lo rechazó. "De ahí para acá ya se le vinieron más complicaciones. Ya se le complicó el hígado, sus riñones, su oxígeno. Se le empezó a bajar", comenta Marina.

Más de 10 mil personas en Texas están en una lista de espera por un trasplante y por personas que quieran donar.

"Hay muchas maneras para inscribir para donante de órganos y tejidos. Cuando uno agarra la licencia de conducir, ahí le van a preguntar y ahí se puede decir sí y le van a poner un corazón en la licencia", explica Edwina Garza, portavoz de Texas Organ Sharing Alliance. Además, también se puede registrar en la página de internet www.Donevidatexas.org.



Mientras tanto, Marina explica que Rolando "ya no quiere saber de hospitales. Ya no quiere saber de doctores. Ya no quiere que le hagan nada. Ya se cansó. A todos nos duele. Nos duele mucho pensar que el niño esté sano, que esté sufriendo y que esté pasando por todo eso".

Con el fin de recaudar fondos para cubrir los gastos médicos del joven, este viernes 2 de septiembre desde las 10:00 am hasta 4:00 p.m. harán una venta de más de 500 platillos con pollo, ensalada de papa, arroz, chile, pan y refresco por $9.00 en el 10818 de la Siesta Circle, en La Feria. Si usted quiere apoyarlos o hacer algún donativo puede llamar al 956-209-7458.

