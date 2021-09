Muere hombre que grabó la golpiza policial a Rodney King, cuyo caso desató violentos disturbios en California

LOS ÁNGELES - George Holliday, el plomero de Los Ángeles que grabó un video de baja definición en el que se veía a cuatro policías blancos golpear al conductor negro Rodney King en 1991, ha fallecido por complicaciones de COVID-19, dijo un amigo el lunes.

Holliday, de 61 años, murió el domingo en un hospital de Los Ángeles en el que llevaba más de un mes internado, según Robert Wollenweber, viejo amigo y excompañero de trabajo. Holliday no estaba vacunado y en los últimos días fue conectado a un respirador tras enfermar de neumonía, señaló Wollenweber.

Holliday se despertó por el ruido de una detención de tránsito afuera de su casa en el Valle de San Fernando la noche del 3 de marzo de 1991. Salió para grabarla con su nueva videocámara, captando a los agentes policiales de Los Ángeles golpeando, pateando y utilizando una pistola aturdidora contra King, incluso cuando ya estaba en el piso.

Los agentes habían ordenado a King, un trabajador desempleado de la construcción que había estado bebiendo y estaba en libertad condicional por una condena por robo, que se detuviera por ir a exceso de velocidad en una autopista de Los Ángeles.

Finalmente detuvo su auto frente del apartamento de Holliday, donde la policía de Los Ángeles se hizo cargo de la parada de tráfico que se convirtió en una confrontación violenta cuando los oficiales intentaban someter a King y lo golpearon repetidamente, mientras otros miraban.

King terminó con fracturas de cráneo, huesos y dientes rotos y daño cerebral permanente.

Un año después, las tomas desenfocadas de Holliday —de aproximadamente 9 minutos de duración— fueron una evidencia crucial en el juicio penal de los cuatro policías por agresión y uso excesivo de la fuerza.

Este miércoles se cumplen 30 años de la golpiza que recibió Rodney King por parte de oficiales de la policía de Los Ángeles. Su caso fue el comienzo de varios movimientos en contra de la brutalidad policial y la unión comunitaria.

Cuando un jurado absolvió a los cuatro agentes policiales el 29 de abril de 1992, se desató una ola de violencia generalizada en la ciudad. Cientos de negocios fueron saqueados y destruidos a lo largo de varios días. Cuadras enteras de viviendas y tiendas fueron consumidas por las llamas. Más de 60 personas fallecieron por disparos u otros actos de violencia, la mayoría en el sur de Los Ángeles.

King demandó a Los Ángeles por la golpiza y fue indemnizado con $3.8 millones en 1994, pero le dijo a The Associated Press en 2012 que perdió la mayor parte de ese dinero en inversiones fallidas.

King, un nativo de Sacramento, murió en Rialto el 17 de junio de 2012, de lo que fue descrito como un ahogamiento accidental. Tenía 47 años. Antes de su muerte, escribió “The Riot Within: My Journey from Rebellion to Redemption”.

La hija de King, Lora Dene King, emitió un comunicado el lunes reaccionando a la muerte de Holliday, diciendo: "La familia King estará eternamente agradecida con George Holliday, quien tuvo la valentía y la convicción de mantener al LAPD

responsable de su brutal golpiza a mi padre Rodney. Nuestras condolencias son

extendido a su familia y amigos".

El video granuloso que Holliday grabó esa noche, hizo que el plomero de 31 años en ese entonces, un pionero del periodismo ciudadano. La cámara de video de Sony que usó para grabar el incidente salió a subasta el pasado julio, con una oferta inicial de $ 225,000, pero no estaba claro si se vendió.

Holliday le dijo al diario The New York Times el año pasado que todavía estaba trabajando como plomero, sin sacar provecho del video, que todavía estaba en posesión de las autoridades federales.

Le dijo al periódico que había comprado la cámara de video cerca de un mes antes la paliza del King, y la agarró instintivamente cuando él y su esposa fueron despertados por el alboroto de la policía fuera de su ventana.

“Sabes cómo es cuando tienes una nueva tecnología”, le dijo al periódico. “Filmas cualquier cosa y todo”.