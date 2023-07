Falso positivo: hispano vive pesadilla en Canadá tras prueba de drogas en su champú

Unas vacaciones en Brasil terminaron convirtiéndose en una pesadilla para un hombre de Lynn, Massachusetts.

En suelo brasileño no tuvo problema alguno, sino al regresar, y hacer conexión en Canadá, donde los agentes de aduana le dijeron que habían detectado que traía cocaína, y todo fue un gran error que le costó: tiempo en prisión.

"Tu champú dio positivo por cocaína", con esa noticia recibieron a Yeremi Tolentino al aterrizar en Canadá, cuando intentaba hacer su vuelo de conexión a Boston.

Tolentino dice que él mismo empacó su maleta y el shampoo que traía es de venta libre tanto en Brasil como en Estados Unidos. "En el momento en que la prueba salió positiva, ellos ya eran otra persona, porque ya era yo un criminal delante de ellos", dijo Tolentino.

TOLENTINO DENUNCIA "CRIMENES IMPERDONABLES" EN CANADÁ

Mientras su familia en Massachusetts lo buscaba desesperadamente, Yeremi fue enviado a la correccional Mapple-Hurst de Ontario, y dice que nunca les permitieron comunicarse directamente.

"Allí mandan a las personas que hacen crímenes imperdonables, entonces el trato que le dan es muy bajo, por eso no me dieron llamada, por eso no me dejaron bañar", dijo Tolentino.

Shane Martínez es abogado de defensa criminal en Canadá, y considera problemático que a Tolentino se le haya restringido la comunicación, dice que todos los extranjeros tienen los mismos derechos que los canadienses, incluido estar protegido contra la detención arbitraria.

"Estas reglas deben ser respetadas por oficiales de frontera, y ellos son muy de frente y distinto a la policía y ellos tienen muchos más poderes, entonces no es una gran sorpresa para mí que él recibió una respuesta de parte de ellos pero eso no significa que esa es respuesta o legal", dijo Martinez.

Después de insistir que su shampoo no tenía cocaína, las autoridades realizaron otra prueba y determinaron que Yeremi estaba en lo cierto, el joven de 22 años fue liberado y le dieron dos días para irse.

"Ni siquiera me ayudaron a salir para acá, tuve que salir rentar un hotel, buscar un vuelo al día siguiente sin saber, tomando tarjeta de crédito….por aquí por allá…", expresó.

Él espera que su historia sirva para que las autoridades canadienses reevalúen la eficacia de sus métodos para la detección de drogas.

Según expertos, si usted esta en una situación similar, lo mejor es solicitar asesoría legal, contactar a su consulado y después guardar silencio ya que tratar de dialogar con oficiales puede complicar su situación, incluso siendo inocente.

Tolentino dice que planea proceder legalmente en este caso.