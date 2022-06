Cuellar lidera a Cisneros por 136 votos en elección de desempate

AUSTIN, Texas — La segunda vuelta de las primarias de Texas entre el representante demócrata Henry Cuellar y su rival progresista, Jessica Cisneros, estaba demasiado reñida para declarar a un ganador este miércoles, más de una semana después de las elecciones.

Después de una actualización final en el condado de Bexar, Cuellar supera a Cisneros por 136 votos, o un porcentaje de 0.3 puntos, de los 45,282 votos contados hasta la 1 p.m. hora local.

La carrera no califica para un recuento automático, pero Cisneros puede solicitar y pagar uno. Si Cisneros solicita un recuento, The Associated Press no declarará un ganador hasta que se complete.

Los condados tienen hasta el viernes para certificar sus resultados de la segunda vuelta del 24 de mayo. El estado tiene hasta el 11 de junio para completar su escrutinio.

Cisneros, una abogada de inmigración, forzó la segunda vuelta en marzo después de que estuvo a 1,000 votos de Cuellar, quien ha mantenido el cargo por nueve mandatos. Ella también corrió contra él en 2020, perdiendo por 4 puntos porcentuales.

Cuellar, uno de los últimos demócratas en contra del aborto en el Congreso, recibió el respaldo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Jim Clyburn, y otros. Cisneros contó con el apoyo del senador de Vermont Bernie Sanders y la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez.

El ganador de la carrera de Texas se enfrentará a Cassy García, quien ganó la segunda vuelta republicana por el mismo escaño.