Hallan culpable de homicidio involuntario a padre del autor del tiroteo en escuela de Michigan

El padre del pistolero que mató a cuatro estudiantes en una escuela de Michigan fue declarado culpable de homicidio involuntario el jueves, una segunda condena contra los padres del adolescente que fueron acusados de no asegurar un arma en casa y no hacer nada para abordar los signos agudos de su trastorno mental.

El veredicto del jurado significa que James Crumbley se ha unido a Jennifer Crumbley como causa de la matanza de cuatro estudiantes en Oxford High School en 2021, incluso sin apretar el gatillo.

Tuvieron juicios separados como los primeros padres estadounidenses en ser acusados de un tiroteo masivo en una escuela cometido por su hijo. Jennifer Crumbley, de 45 años, fue declarada culpable de homicidio involuntario en febrero.

Los veredictos -uno para cada una de las cuatro víctimas- se leyeron alrededor de las 7:15 p.m. al final de un día completo de deliberaciones en el tribunal del condado de Oakland.

James Crumbley, de 47 años, que escuchó el resultado a través de auriculares debido a un problema auditivo, movió lentamente la cabeza de lado a lado mientras el presidente del jurado decía "culpable". Un agente del sheriff le quitó una corbata de vestir del cuello, le puso grilletes en la cintura y lo devolvió a la cárcel.

Los familiares de algunos de los estudiantes caídos lloraban en silencio y se agarraban las manos en la segunda fila de la sala.

Más tarde, en una rueda de prensa, la fiscal del condado, Karen McDonald, se situó junto a ellos y elogió su "valor inquebrantable" en medio de una tragedia y un dolor extraordinarios.

"Este veredicto no les devuelve a sus hijos, pero marca un momento de rendición de cuentas y esperamos que sea otro paso para abordar y acabar con la violencia armada", dijo McDonald.

La abogada defensora Mariell Lehman dijo que James Crumbley "obviamente se siente terrible" por lo ocurrido en la escuela. Tanto él como su esposa se enfrentan a una posible sentencia mínima de hasta 10 años de prisión cuando vuelvan a comparecer ante el juez el 9 de abril.

"Aunque estamos decepcionados con el veredicto, sabemos que el jurado tenía ante sí una tarea muy difícil", declaró Lehman a The Associated Press.

Los fiscales se centraron en dos temas clave en el juicio: la respuesta de los padres a un dibujo morboso en la tarea de matemáticas de Ethan Crumbley unas horas antes del tiroteo, y el acceso del adolescente a una pistola Sig Sauer de 9 mm comprada por James Crumbley sólo cuatro días antes.

Ethan, de 15 años, hizo un espantoso dibujo de una pistola y un hombre herido en una tarea de matemáticas y añadió frases inquietantes: "Los pensamientos no paran. Ayudadme. Mi vida es inútil".

Pero James y Jennifer Crumbley se negaron a llevarse a Ethan a casa tras una breve reunión en el colegio, y el personal no se lo exigió. Un consejero, preocupado por las ideaciones suicidas, les dijo que buscaran ayuda para el chico en un plazo de 48 horas.

Ethan había dicho al consejero Shawn Hopkins que estaba triste por la muerte de su perro y su abuela y por la pérdida de un amigo que se había mudado repentinamente. Dijo que el dibujo no era más que sus apuntes para un videojuego y que no pensaba cometer actos violentos.

Sin embargo, ni él ni sus padres informaron a las autoridades escolares del arma que acababan de comprar, según el testimonio.

Hopkins esperaba que Ethan pasara el día con sus padres. Pero cuando eso se descartó, el consejero consideró que el adolescente probablemente estaría más seguro rodeado de otras personas en la escuela.

Ethan sacó la Sig Sauer de su mochila y empezó a disparar ese mismo día, matando a Justin Shilling, de 17 años; Madisyn Baldwin, de 17 años; Hana St. Juliana, de 14 años; y Tate Myre, de 16 años. Otros seis estudiantes y un miembro del profesorado resultaron heridos. Nadie había revisado la mochila, aunque un administrador de la escuela había bromeado sobre su pesadez.

"James Crumbley no está siendo juzgado por lo que hizo su hijo", dijo McDonald al jurado el miércoles. "James Crumbley está siendo juzgado por lo que hizo y por lo que no hizo".

Él "no tiene un pase porque alguien más" en realidad apretó el gatillo, dijo.

Hopkins dijo al jurado que James Crumbley mostró empatía hacia su hijo durante la reunión sobre el dibujo, pero no tomó ninguna medida adicional.

Cuando James Crumbley se enteró del tiroteo, corrió a casa desde su trabajo en DoorDash y buscó el arma.

"Creo que mi hijo cogió la pistola", dijo en una frenética llamada al 911.

Los investigadores encontraron una funda de pistola vacía y una caja de munición vacía sobre la cama de los padres. Un cable que podría haber bloqueado el arma estaba todavía en un paquete, sin abrir.

Ethan declaró ante el juez, cuando se declaró culpable de asesinato y terrorismo, que el arma no estaba cerrada con llave cuando la metió en su mochila.

Lehman, el abogado defensor, intentó recalcar a los miembros del jurado que James Crumbley no consintió que su hijo tuviera acceso al arma.

"No sabía que tenía que proteger a los demás de su hijo. … No tenía ni idea de lo que su hijo planeaba hacer", dijo.

No hubo testimonios de expertos sobre la salud mental de Ethan, y no se presentaron registros. Pero el juez permitió al jurado ver extractos del diario manuscrito del adolescente.

"Tengo cero ayuda para mis problemas mentales y eso me está haciendo disparar a la … escuela", escribió Ethan. "Quiero ayuda, pero mis padres no me escuchan, así que no puedo conseguirla".

Ahora, con 17 años, cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Después de que la juez Cheryl Matthews levantara una orden de silencio que había impedido a los abogados hablar con los periodistas, el abogado de Jennifer Crumbley, Shannon Smith, se negó a hacer comentarios el jueves por la noche, diciendo que la comunidad necesita tiempo para sanar.

El padre de una de las víctimas dijo tras el veredicto que hay que hacer más para hacer frente a la violencia armada.

"Nuestros hijos mueren a diario en asesinatos en masa, y hacemos muy poco al respecto", dijo Steve St. "Nos quejamos de los derechos de la Segunda Enmienda o decimos: 'Bueno, no hay suficiente dinero para cuestiones de salud mental'. … No queremos que ningún otro padre pase por lo que hemos pasado nosotros".