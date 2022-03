Presentan moción de emergencia para sacar de la cárcel a exactor de “Empire”

CHICAGO - El equipo legal del actor Jussie Smollett presentó este viernes una moción de emergencia para sacar a su cliente de la cárcel.

Un panel de jueces le está dando cinco días al estado para responder a la moción, por lo que Smollett permanecerá encarcelado mientras haya una decisión.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Esta moción surge luego de que Smollett fue sentenciado a cumplir 150 días de cárcel, 30 meses en libertad condicional, además de pagar multa y restitución a la ciudad de Chicago tras ser hallado culpable de mentir a la policía.

Smollett fue encontrado culpable de cinco cargos de hacer un reporte falso a las autoridades, mientras fue exonerado de un sexto cargo.

El juez del condado Cook, James Linn, ordenó que la sentencia de Smollett en la cárcel del condado comenzara inmediatamente después de la audiencia. El actor está actualmente bajo custodia protegida, lo que significa que se encuentra apartado de otros prisioneros para evitar cualquier daño.

Smollett no hizo una declaración cuando se le ofreció la oportunidad más temprano en la tarde, pero sostuvo que era inocente después de que Linn emitió su decisión de sentencia. También insistió en que no tenía tendencias suicidas, sugiriendo que “si pasa algo” en la cárcel, no se quitó la vida.

“Si hice esto, significa que metí el puño en los temores de los afroamericanos en este país durante más de 400 años y los temores de la comunidad LGBT”, dijo Smollett, parándose en la mesa de la defensa mientras sus abogados y el alguacil los diputados lo rodearon. “Su Señoría, lo respeto a usted y respeto al jurado, pero yo no hice esto. Y no soy suicida. Y si algo me pasa cuando entre allí, no me lo hice a mí mismo. Y todos ustedes deben saber eso”.

Mientras los agentes lo sacaban de la sala del tribunal, Smollett volvió a gritar.

“Soy inocente”, gritó, levantando la primera. “Podría haber dicho que soy culpable hace mucho tiempo”.

La dramática reacción de Smollett coronó una audiencia de sentencia de una hora.

El fiscal especial Dan Webb le pidió a Linn que incluyera “una cantidad adecuada de tiempo en prisión” al sentenciar al actor por su condena. Los abogados de Smollett pidieron al juez que limite la sentencia al servicio comunitario, argumentando que ya había sido castigado por el sistema de justicia penal y que había dañado su carrera.

La sentencia del jueves podría ser el capítulo final de un caso penal, sujeto a apelación, que ocupó los titulares internacionales cuando Smollett, quien es negro y gay, informó a la policía que dos hombres con pasamontañas lo golpearon y le lanzaron insultos raciales y homofóbicos antes de salir corriendo de una calle oscura de Chicago.