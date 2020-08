Historiador invicto en predicciones dice que Biden derrotará a Trump

Allan Lichtman, el historiador que ha predicho correctamente los ganadores de las elecciones presidenciales desde 1984, dijo que en las presidenciales de noviembre Joe Biden vencerá a Donald Trump.

Lichtman reveló su predicción en un video publicado el miércoles por The New York Times y su método de proyección no considera en gran medida las encuestas cruzadas y los estados con votaciones reñidas, que a menudo se priorizan en otros análisis.

En 2016 Lichtman formó parte de la minoría que daba ganador a Trump versus Hillary Clinton. En el video publicado por NYT dijo que "la historia demuestra que los votantes no son engañados por los trucos de las campañas y que votan pragmáticamente de acuerdo a cuán bien el partido que está en la Casa Blanca esté gobernando al país".

Respecto a las encuestas, dijo que éstas son una foto de un momento y que ninguna al final tiene un impacto en el resultado de la elección. Su modelo evaluó 13 categorías diferentes que guardan más relación con el desempeño del partido de gobierno que con el aspirante en sí mismo.

"Las claves indican que Trump perderá la Casa Blanca", aseveró, luego de que siete de sus 13 factores favorecieran a Biden.

El analista Nate Silver, uno de los detractores del modelo de Lichtman, ha dicho en el pasado que sus vaticinios deben ser tomados con precaución. El mismo Lichtman dejó claro que en esta ocasión hay varios elementos fuera del análisis de los 13 factores que pueden incidir, como una posible injerencia extranjera o barreras para ejercer el voto.

Por su parte, la campaña de Trump respondió a la proyección diciendo que serán los ciudadanos quienes decidan el destino de los comicios y no los académicos o profesores.

Esta historia fue inicialmente publicada por CNBC, para leer el artículo completo en inglés pulsa aquí.