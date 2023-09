Superintendente de San Benito CISD se encuentra en licencia administrativa con goce de sueldo

Theresa Servellon, superintendente de las escuelas del Distrito Independiente Consolidado de San Benito, se encuentra en una licencia administrativa con goce de sueldo.

La información fue ofrecida por Isabel C. González, directora de comunicaciones del distrito escolar, quien no especificó la razón para que Servellon fuera separada de su cargo.

"Como una cuestión de interés público, es importante señalar que cualquier / todos los asuntos de personal se rigen por las políticas y procedimientos aplicables del distrito. El distrito también garantiza no sólo la privacidad de todos los empleados, sino también una investigación confidencial, precisa y exhaustiva de cualquier / todos los asuntos de personal. Dado que el distrito no hace comentarios sobre asuntos de personal, no se harán más comentarios sobre la situación laboral de la Sra. Servellon", inform'o por escrito González.

Mientras tanto, Alfredo "Fred" Pérez, actual director de programas federales y migrantes, servirá como superintendente interino de escuelas.

Durante su carrera Pérez ha ocupado varios cargos: maestro de educación especial, coordinador de educación especial, subdirector de la Preparatoria San Benito, director de la Escuela Secundaria Miller Jordan, de la Academia Gateway. Pérez ha trabajado en el distrito escolar de San Benito 16 años.