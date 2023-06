Personas desaparecidas: cuándo es que la policía puede traer de regreso a nuestro familiar

Sabía que no es obligación de la policía llevar a casa a una persona que ha sido reportada como desaparecida. Todo depende de si se trata de una persona mayor o menor de edad, su condición médica y si el desaparecido quiere o no regresar a casa.

"Cuando un familiar está desaparecido nosotros esperamos que los busquen y lo encuentren. que pongan todo su empeño de encontrar la persona", comenta Hilda Bulos, residente en el Valle.

En el 2022 se reportaron más de 47,000 personas desaparecidas, ocupando el tercer lugar en el país. Siendo niños la mayoría de ellos. Actualmente, la ley establece que la policía puede comenzar una búsqueda de inmediato, sin esperar a un reporte.

"La ley no dice nada de 24 horas o 48 horas. Si uno piensa que su familiar se desapareció, lo pueden reportar inmediatamente", explica Martín Sandoval, portavoz de la Policía de Brownsville.

Ahora si la persona desaparecida es mayor de edad, el Departamento de Policía no tiene la obligación de llevarlo a su casa. "Ellos son adultos. Ellos pueden hacer sus decisiones si quieren regresar o no quieren regresar. Nosotros no los podemos forzar", destaca Sandoval.

Sin embargo, el oficial notifica al operador de que la persona fue encontrada e informa a la familia de las condiciones en las que se encuentra. pero, si se trata de un adolescente la ley cambia.

"Si es un joven de 16 años o menos, ya es diferente por que la ley nos deja arrestarlos y llamarle a la familia para que vengan a recogerlos", destaca Sandoval.

Al reportar una persona como desaparecida

En caso de reportar a una persona como desaparecida es importante proveer información actualizada a las autoridades. Este preparado para proveer:

La foto más reciente

Nombre completo

Edad

Ropa que tenía puesta la última vez que lo vio.

Areas que comúnmente visita

De tener un auto proveer el número de su placa

Independientemente de la edad que tenga la persona desaparecida, es recomendable reportalo a la policía, ya que ellos pueden ayudarle a dar con su paradero.