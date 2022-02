Perro entra a propiedad en Mission y muerde a hombre que ahora debe $10,000 a hospital

Un hombre en Mission fue mordido a principios de año por un perro que entró a su propiedad. Pero el problema no quedó ahí ya que él no pudo trabajar por dos días debido a las heridas que recibió en sus manos y para colmo, ahora debe pagar poco más de $10,000 por los servicios médicos que recibió como consecuencia de que el can lo atacara.

Lo que Johnny Alejandro Vargas quiere es que el dueño del animal se haga cargo de la situación y asuma la responsabilidad de pagar por los gastos médicos en los que incurrió a raíz de las mordidas.

Transcurrido el tiempo, él recuerda claramente lo que sucedió aquel día. Llegaba de trabajar cuando encontró que el perro estaba en su propiedad llevándose sus pertencias, entonces de repente lo atacó. Como explica Johnny, el can andaba suelto y "todos aquí todos le tienen miedo".

Según Vargas, el animal le pertenece a su vecino y él por temor a que el perro atacara a sus hijos intentó atraparlo aquel lamentable día. "Yo andaba sangrando así, andaba tratando de agarrar al perro, ya cuando (me) había mordido. Vamos a agarrarlo que ya probó sangre y luego llega mi hijo y va a ser que también lo agarre a él", comentó Johnny a Telemundo 40.

Inmediatamente llamó a la policía para hacer el reporte y posteriormente acudió al hospital donde sanaron sus heridas. "Es un gasto que no debería de hacer. Si mi perro muerde a alguien yo voy a pagar. Yo lo voy a llevar al hospital", agregó el residente de Mission.

Control de Animales trasladó al animal y lo tuvieron diez días en observación, pues médicos dicen que esto puede ser muy peligroso. "Si de pronto tenemos una lesión muy grande, lo más importante es tratar de controlar la hemorragia mientras somos atendidos en un centro médico, en una clínica, ya que la mordedura de perro, pues en su boca hay muchas bacterias y puede ser muy infeccioso", explica el veterinario Jherson Hernández

Las autoridades dicen que en estos casos lo primero que hay que hacer es el reporte con su Departamento de Policía. Ellos pasarán el caso a Control de Animales para poner en observacion a la mascota. Además, es importante mencionar que los dueños de animales son responsables de su conducta y deben mantener sus vacunas al día.

Aunque Johnny ha buscado ayuda con autoridades y abogados aún no sabe quién responderá por los gastos médicos.