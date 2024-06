Denuncian abandono de animales de granja en una propiedad en Mission

Residentes de Mission aseguran estar cansados del mal olor proveniente de una propiedad donde tienen animales de granja abandonados a su suerte y la mayor molestia de los vecinos es que cuando piden ayuda las autoridades les dicen que el lugar es privado y que no pueden hacer nada.

En el terreno hay desde gansos, marranos, caballos y cabras hasta gallinas. La mayoría de estos animalitos se encuentran en mal estado.

Aunque el terreno tiene dueño, vecinos dicen que nadie vive en la casa móvil que se encuentra en el lugar ni tampoco cuidan de los animales.

“Ya lo hemos reportado un montón de veces. Vino el alguacil, han venido de todo mija. Vino del Control de Animales y no pueden hacer nada. Ahí andan los marranos comiéndose uno a otros. Yo digo que le ponga más atención la autoridad porque ya es mucho”, comenta uno de los vecinos del lugar.

La mayoría de los residentes del área son de la tercera edad y dicen que no es posible que las autoridades no puedan hacer nada, ni para cuidar de su salud.

“Pues nada más que el dueño venga a ver a los animales. Para qué los tiene entonces. Se supone que te castigan por un perro que traigas ahí maltratando. Mire como tiene él sus animales, sin darles de comer ni agua ni nada”, denuncia Máximo Pérez, vecino afectado.

La problemática no cesa, ya que entre los mismos vecinos han tratado de darle de comer a estos animalitos. Sin embargo, prefieren que el dueño los venda o que el Departamento de Control Animal del Condado Hidalgo venga por ellos.

“Según ellos iban a mandar a alguien que nos ayudara, el cual nada. No vivimos en un chiquero mija. Nosotros pagamos impuestos, me entiendes. Ahí tú misma estás mirando. Ahí andan los animales y no tienen nada qué comer aquí afuera”, relata un vecino.

En las imágenes obtenidas por Telemundo 40, se pueden alcanzar a ver a los animales tratando de buscar comida entre la tierra.

El lunes en la tarde personal del Departamento de Salud del Condado Hidalgo acudió al lugar para tomar otro reporte sobre este caso.